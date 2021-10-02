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2021年10月2日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
內房股首爆違約 新力子公司被接管 疑境內信託爆煲成導火線 佔總貸款逾1/4
恒大9月銷售按年挫七成
美股前晚大跌拖累 亞股全線下挫
澳門9月賭收遜預期 官員：不預測十一黃金周表現
鮑威爾：無意效中國禁虛幣 強調穩定幣應受監管
The Club伙花旗銀行 藉API即時兌換積分
蔚來交付量按年增1.3倍 創單月歷史新高
美8月核心通脹30年最勁 高市場預期 製造業指數持續擴張
減經濟創傷 越南放棄「清零」防疫策略
Five9股東否決Zoom收購
方保僑：蘋果手機獨特生態鏈
十一假期逾百宗一手成交 反修例後新高 日出康城LP10單日沽144伙
首9月一手金額破去年全年總和
陸振球：解決香港房屋困局 官商民須合力
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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內房股首爆違約 新力子公司被接管 疑境內信託爆煲成導火線 佔總貸款逾1/4
恒大9月銷售按年挫七成
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