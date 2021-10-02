方保僑：蘋果手機獨特生態鏈

蘋果剛開始生產手機時，主要採用其他公司的晶片，直到推出iPhone 4 ，才採用自行設計的Apple A4晶片，而晶片由其他公司（例如三星、台積電）代工生產，再配合自家發展的iOS作業系統，令到蘋果手機不論是硬件或軟件，基本上不需要假手於人，這是當年Steve Jobs一個非常大膽的決定，因為自行研發硬件和軟件，除了開支相當大之外，亦令到這個系統變成一個封閉式的生態圈，但也正正因為這份膽量，確立了iPhone在智能手機市場上的獨特地位。

昔日，蘋果在iPhone也採用過很多新科技，最後更令到市場追隨，包括一開始採用電容感應屏幕，當時市場上大部分智能手機都是採用電阻感應屏幕，兩者分別是電容屏只可以利用手指（或與皮膚類近電容值的物質）操控，而電阻屏則對大部分物體都會產生反應，最終全球大部分智能手機都採用了電容屏，並逐步改良至多點式操控。iPhone另外一項創舉是率先採用Nano SIM，當時也引來市場質疑「多此一舉」，結果現在大家所有手機都採用Nano SIM。

近年蘋果缺革新突破勇氣

蘋果的舉動並不是每一項都是正確，不過因為其擁有龐大的用戶端，所以一舉一動都會惹來市場猜測，如果某些獨特的技術被蘋果選中的話，這種技術可能具有無限的潛力。

不過，iPhone曾經希望採用藍寶石的玻璃屏幕以增強硬度，結果因為成品的產率比（yield ratio）不合格，最後計劃胎死腹中，而且傳聞合作生產的公司亦因而倒閉。

每逢新iPhone推出，大家都期待有革新突破功能，惟近年蘋果似乎就缺乏了這方面的勇氣，例如摺疊式屏幕、屏下鏡頭等，統統欠奉，說穿了其實iPhone現在佔智能手機市場的半壁江山，去年iPhone 12系列銷售超過1億台，如果新技術尚未成熟，便貿貿然新增在全新iPhone，有任何差池的話，最終會拖累新iPhone無法如期出產，後果可大可小。蘋果的產品每年都能大賣，推銷已經不限於技術，而是大家對蘋果產品那一份獨特的「感覺」。

[方保僑 方玄百理]