美8月核心通脹30年最勁 高市場預期 製造業指數持續擴張

雖然通脹高企，美國消費者信心有所回升。密歇根大學9月美國消費者信心指數終值為72.8，高於分析師預期。此外，美國供應管理協會（ISM）公布，美國9月ISM製造業指數由59.9升至61.1，反映為美國GDP貢獻12%的製造業活動，雖面對原料價格高企及供應受阻等問題，但仍繼續擴張。

美消費者信心指數回升

9月的新訂單指數為66.7，與8月持平，維持在較高水平。不過由於通脹高企，主要央行繼續面臨收緊貨幣政策的壓力。道指及標普500指數午夜前窄幅上落，以科技股為主的納指跌0.8%。美國默克藥廠（美：MRK）研發的新冠病毒口服藥物臨牀試驗結果理想（詳見A20版），股價早段急升超過一成。

雖然尚未進入冬季的能源消耗高峰，10月歐洲基準荷蘭天然氣期貨價格飈升至每兆瓦時（megawatt-hour）100歐元，創紀錄新高。歐元區9月能源價格按年急升17.4%。至於美國8月的物價升幅，同樣主要來自能源價格上漲，按年升幅達到24.9%。至於食品價格按年升2.8%，而服務價格則上漲3.6%。美國8月整體物價按月升0.4%，高於分析師預期。相比下，美國8月個人收入按月升0.2%，升幅低於通脹率。考慮到通脹因素，美國個人實際收入其實下降。不過8月個人支出按月大增0.8%，反映消費仍然相對強勁，預示美國復蘇勢頭在入秋後動力增強。

歐天然氣期貨價創新高

聯儲局主席鮑威爾此前表示，仍預計近期的高通脹將出現逆轉，但難以確定何時通脹回落。他指出，油價飈升是供應瓶頸的作用，與疫情和經濟重啟相關，不是聯儲局所能控制。此外，美國參、眾兩院先後表決通過短期撥款法案，讓聯邦政府直至12月3日維持日常運作開支，相關撥款亦包括用於風災後的恢復工作。美國總統拜登已將短期撥款法案簽署生效，避免聯邦政府停擺。不過對於規模約1萬億美元的基建法案，民主黨內部分歧持續，以致法案延後至周五表決。

（綜合報道）

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