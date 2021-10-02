蔚來交付量按年增1.3倍 創單月歷史新高

小鵬汽車（9868）表示，今年9月交付量按年增加近2倍至10,412輛，當中P7車款合共交付7512輛，連續5個月創新高；第三季累計交付25,666輛，貼近2020年全年交付表現，按季增長48%。今年9個月以來，小鵬汽車累計交付量56,404輛，為去年全年的2倍。

理想汽車（2015）聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，受到晶片供應長期短缺影響，公司上月交付量有所下降。

資料顯示，理想汽車今年9月交付量為7094輛，按年增長逾1倍；第三季累計交付25,116輛，按年增加1.9倍。截至今年9月底止，理想全年總交付量55,270輛，按年增加逾2倍。沈亞楠強調，公司正採取不同措施確保汽車零部件的供應，藉以縮短用戶的交貨等待時間。

外媒：晶片短缺 美9月汽車銷量將大跌

美媒《CNBC》引述行業人士報道，由於全球晶片短缺，預測美國今年9月的汽車銷量將出現大幅下降，當地第三季度的汽車銷量或少於340萬輛，同比下降13%至14%。