The Club伙花旗銀行 藉API即時兌換積分

崔智仁表示，香港電訊擁有不少優勢，包括大量用戶、龐大合作伙伴網絡及先進科技等，切合組成數碼生態圈所需的主要元素。他認為，發展數碼生態圈有助加強與商戶間的互動，繼而形成消費循環；以The Club與同系公司富衛保險合作為例，客戶在平台上購買保險，相關中介人佣金即會轉換成積分，可以贈予顧客，積分亦可回流至平台上消費。

The Club上半年客戶329萬名 年增8%

據香港電訊今年上半年業績，The Club目前客戶數量達329萬名，按年增加8%；另The Club現時擁有旅遊、保險、網購平台等業務，當中涵蓋約160個合作伙伴及超過2500個商戶，可供客戶以「積分當錢使」購物。崔智仁預料，旗下會員數量增加趨勢持續，今年底前亦有望再推出不同合作計劃，為客戶帶來新鮮感。