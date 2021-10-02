內房股首爆違約 新力子公司被接管 疑境內信託爆煲成導火線 佔總貸款逾1/4

據新力公告披露，集團9月18日未能支付兩筆境內融資的利息3874.2萬元，雖然貸款人未要求加速清償或採取任何其他強制行動，但估計已導致其他境外債技術性違約，值得留意的是，集團於上月20日遭境外債權人「Call Loan（追收貸款）」合共約7541.7萬美元（約5.9億港元），同日下午股價大瀉，惟當時未有對外披露，至同月24日更遭債權人申請接管旗下子公司。

雖然新力未有披露申請接管的債權人身分，惟資料顯示，中銀國際剛於今年2月向新力借出一筆7500萬美元定期貸款融資，文件顯示，新力是透過以旗下兩家境外子公司力悅及森源發展股份抵押作貸款擔保；而最新資料顯示，力悅及森源發展旗下在港註冊公司新星電子及力悅（香港），前者於9月27日遞交一份待辦中的「公司秘書及董事通知書」；後者則顯示新力執董涂菁已於9月24日辭任董事，改為委任富事高（FTI Consulting）企業融資及重組部門資深常務董事周偉成為董事，意味兩家公司或已被接管；而新力本身亦已顯示正待委任接管人。

觸發對賭條款 有信託經理與新力談判

至於新力今次爆煲源頭的境內貸款，或與集團信託貸款有關。資料顯示，內地多隻新力信託計劃已告爆煲，當中「國民信托•新力長沙琥珀園項目股權投資集合資金信托計劃」早前發出臨時公告，指信託經理已於上月23日與新力管理層進行談判交涉。該計劃現已觸發對賭條款，信託公司已於9月26日向新力發送通知書，要求新力3個工作日內支付對賭款項。據公告，該信託計劃在今年3月24日成立，季度末總規模3.37億元。

近八成債務須一至兩年內償還

近期內地調控政策不絕，加上銀行收緊信貸，不利銷售資金回籠，或是新力境內資金鏈斷裂的重要因素。據新力中期業績顯示，截至今年6月底約295.69億元總負債當中，約133.1億元需一年內償還，一至兩年期債務亦達100.5億元，佔總負債近八成；債務結構中，「信託及資管」佔比高達26%或76.88億元，即使是銀行貸款中，亦有約5%是由銀行資金通過信託通道發放；相反較受規範的境內公司債、ABS及境外美元債，合計僅20%（見圖）。

明報記者