東涌配電站地每呎補5072元 貴過康城

測量師指項目具流標風險

據悉，項目補地價逾47.65億元、每方呎樓面補價達5072元，發展商須就分紅比例向港鐵提出建議，比例不得少於15%，另發展商亦須額外出價競投，金額須不少於2.5億元。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，項目補價偏高，連同項目出價、建築成本及分紅等各個項目，日後項目每呎售價或要逾2萬元始能回本，遠高於目前區內二手呎價，令項目流標風險增加。據代理資料，東涌區新晉屋苑9月份二手呎價介乎1.4萬至1.68萬元，若牽引配電站住宅項目日後以平均呎價2萬元售出，即較二手高逾20%至40%。

項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，地盤面積約15.5萬方呎，可建樓面約93.96萬方呎，預計提供1400至1800個住宅單位。項目9月28日截收意向書，港鐵收到35份意向書，包括多間本港龍頭發展商如長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）等，另中資中海外（0688）、佳兆業（1638）亦有參與。

綜合市場消息指，連同補地價在內，項目估值約48.9億至75.16億元，每方呎地價介乎約5200至8000元。