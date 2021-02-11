美孚2房730萬沽 不足一年連使費蝕兩成

Genova 2房4年料平手離場

此外，市場亦錄部分一手業主帳面蝕讓個案。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗PARK YOHO Genova 15A座高層A室，實用面積572方呎，2房連儲物房間隔，以868萬元易手，實呎15,175元。原業主2017年斥881萬元一手買入，帳面蝕約13萬元，若連發展商提供的優惠，料原業主屬平手離場 。

中原區域營業董事林龍南透露，北角尚譽中高層C室，實用面積170方呎，開放式間隔，以438萬元沽，實呎25,765元。原業主於2017年以422萬元購入，帳面獲利16萬元或約4%，由於發展商提供現金回贈，料扣除使費仍獲微利 。

十大屋苑上月169成交 21月新低

另外，中原地產統計，本港十大屋苑9月份全月共錄得169宗成交，較8月份224宗下跌24.6%，為近21個月新低，當中只得紅磡黃埔花園錄得升幅，由8月17宗增至9月22宗，升幅近三成；跌幅最大為鰂魚涌太古城及康怡花園，均由8月份的20宗跌至9月的13宗，跌幅達35%。

CCL第三季升0.65%

至於上周重返190點的中原城市領先指數CCL，最新報189.6點，按周跌0.49%，並較8月份的歷史高位191.61點跌0.9%。總結第三季，CCL升0.65%。