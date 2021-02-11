美孚2房730萬沽 不足一年連使費蝕兩成

【明報專訊】市場不明朗因素近月趨增，影響部分業主持貨心態，荔枝角美孚新邨近日罕錄辣稅盤勁蝕個案。美聯高級區域營業董事吳志輝稱，美孚新邨3期吉利徑8號中層C室，實用面積509方呎，2房間隔，以730萬元沽，減幅約3%，實呎14,342元。原業主去年12月以733萬元購入，其後物業曾有抵押借貸紀錄，現單是帳面已蝕3萬元，加上持貨不足一年，需繳付相當於樓價15%的SSD額印稅，若連購入物業時繳付的印花稅及買賣物業的代理佣金等使費，料實蝕約150萬元或逾20%，為屋苑近年最大宗蝕讓個案。
Genova 2房4年料平手離場
此外，市場亦錄部分一手業主帳面蝕讓個案。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗PARK YOHO Genova 15A座高層A室，實用面積572方呎，2房連儲物房間隔，以868萬元易手，實呎15,175元。原業主2017年斥881萬元一手買入，帳面蝕約13萬元，若連發展商提供的優惠，料原業主屬平手離場 。
中原區域營業董事林龍南透露，北角尚譽中高層C室，實用面積170方呎，開放式間隔，以438萬元沽，實呎25,765元。原業主於2017年以422萬元購入，帳面獲利16萬元或約4%，由於發展商提供現金回贈，料扣除使費仍獲微利 。
十大屋苑上月169成交 21月新低
另外，中原地產統計，本港十大屋苑9月份全月共錄得169宗成交，較8月份224宗下跌24.6%，為近21個月新低，當中只得紅磡黃埔花園錄得升幅，由8月17宗增至9月22宗，升幅近三成；跌幅最大為鰂魚涌太古城及康怡花園，均由8月份的20宗跌至9月的13宗，跌幅達35%。
CCL第三季升0.65%
至於上周重返190點的中原城市領先指數CCL，最新報189.6點，按周跌0.49%，並較8月份的歷史高位191.61點跌0.9%。總結第三季，CCL升0.65%。