寧德時代高價「截糊」 贛鋒終止收購加鋰礦商

寧德3.77億加元收購

贛鋒鋰業原於7月宣布，以3.53億加元收購Millennial，Millennial在阿根廷擁有兩個鋰鹽湖項目。但贛鋒周三晚突宣布，由於有競爭對手提出更佳報價，Millennial已單方終止與贛鋒的協議。同一時間，Millennial宣布，以3.77億加元向內地電池製造商寧德時代賣盤。

Millennial付1000萬加元解約

根據Millennial最新公布，寧德時代是次以每股3.85加元，總現金代價3.77億加元全面收購Millennial股份，出價比贛鋒的建議有6.9%溢價。

贛鋒選擇不再競價，Millenial據此終止與贛鋒原有協議，改與寧德時代達成協議，並向贛鋒支付1000萬加元解約，有關款項將由寧德時代代為報銷。

贛鋒的通告指出，其經審慎考慮後決定不上調要約收購報價，並認為不會影響公司的生產經營及財務狀况，亦不會影響發展戰略及經營規劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。贛鋒昨日收市報138.4元，升5.89%。寧德時代收市亦升4.62%，報525.73元人民幣。