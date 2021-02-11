限電令打擊 中國PMI年半首墮收縮區

非製造業指數重回臨界點以上

根據國家統計局公告，中國9月官方PMI有所回落，主要受高耗能行業景氣水平較低等因素影響，在5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於50的臨界點，反映製造業生產活動和市場需求整體放緩。行業方面，石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業的生產及新訂單指數均低於45，反映供需兩端均明顯回落。

此外，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為63.5和56.4，均升至近4個月高位，反映企業採購成本普遍上升，其中石油煤炭及其他燃料加工等行業均位於69及以上高位，表明原材料採購價格漲幅較大。

數據同時反映大型企業保持擴張，中小型企業有所回落。大型企業PMI為50.4，稍高於8月0.1個百分點，大型企業整體發展穩定；中、小型企業PMI分別為49.7和47.5，較8月低1.5和0.7個百分點。超過四成小型企業反映原材料成本高、資金緊張、市場需求不足，生產經營面臨多重困難。

另一方面，非製造業商務活動指數則重回擴張區，為53.2，高於8月5.7個百分點，其中8月受疫情衝擊較為嚴重的鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及環境治理等行業商務活動指數均大幅回升至60以上高位，有較明顯的恢復性增長。不過，資本市場服務和地產等行業商務活動指數則低於臨界點。