9月到期產品投資者 恒大稱已現金兌付10%

據此前恒大財富公布，3項償付方案中，投資者只可針對9月份到期的理財產品收回現金，而未到期產品，投資者則只可選用其餘兩項方案兌付，兩項方案包括以恒大其他物業如寫字樓、商舖及停車位等兌付，以及用以對冲購買住宅「尾數」。

高盛料恒大表外債務達1萬億

不過，恒大於周三（9月29日）原本有一批美元債到期付息，據路透引述消息人士表示，雖然付息日已過，但部分境外債券持有人尚未收到利息支付，成為該公司本月未能付息的第二筆美元債。

高盛發表報告稱，從5大方向進行評估，包括債務及按揭貸款擔保、財富管理計劃、股票回售股權、未兌現承諾，估計恒大的表外債務及或然負債可能高達1萬億元。不過，高盛指出，雖然恒大表外債務規模龐大，但當中約九成的或然負債屬於有擔保及承諾方式存在，反映內地房地產行業仍有一定措施，防止或然負債變成不良貸款。

至於周三恒大出售盛京銀行 （2066） 股權，高盛指出，恒大賣產資金並非用於償還境外債務，或會對其美元債構成不利影響。