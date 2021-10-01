消費券刺激有限 8月零售貨值僅升一成

業界料9月表現顯著回落

行業方面，升幅以鞋類、有關製品及其他衣物配件類別和及眼鏡店跑出，銷貨價值分別按年升62.3％和60.4％。香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，有經營眼鏡店的會員透露，暑假屬該行業傳統旺季，加上以及消費券帶動和去年的低基數效應，所以增長較理想。另有一些非日常用品類別產品，亦較受惠於消費券。

謝邱安儀指出，去年同期低基數效應下，8月零售表現實際上「唔算突出」，若相對反修例運及疫情爆發前的2018年同期比較，8月零售數仍跌約25％，反映零售業「並不是真正復蘇」。

謝邱安儀續稱，普遍會員透露消費券帶動消費效應主要體現於8月首周，同月中後段起已恢復淡靜。

她預期，9月份零售市道會較8月回落，因絕大部分市民會「延遲消費」，等待10月1日第二期消費券的發放。她透露，9月仍有個別行業錄得增長，主要因去年低基數效應，例如電訊零售和眼鏡店估計仍一成至兩成的增長。

零售協會近期再訪問3200間店和5.6萬名員工，謝邱安儀表示，有部分會員預期會繼續受惠於第二批消費券的發放。當中眼鏡商預計10月份生意會升六成，珠寶鐘表商及百貨生意會升一成至四成，家居及電器生意會升一。她預測，第二期消費券的消費氣氛未必及首輪熾熱，經過首輪消費後，市民消費會較審慎，即時消費的熱度減弱，或會留待至11月、12月份節日時再消費。

大新：全年零售貨值將增8.5％

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，隨着疫情保持溫和及失業率下降，加上電子消費券的派發，消費氣氛將續見改善，估計未來幾個月外出用膳、耐用品和服務業消費升幅會加快。

溫嘉煒預計，今年全年零售銷售貨值按年將增長約8.5%。