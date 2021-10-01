新世界全年核心盈利近70億 遜預期

擬再售逾80億元非核心資產

新世界昨日收市報31.85元，微跌0.62%。集團上年度核心盈利低於市場預期的73.9億元。新世界上年度在港售樓錄得約424億元合同銷售，當中近374億元來自柏傲莊。就柏傲莊三期部分樓宇早前公布需要拆卸重建，鄭志剛表示，早前已發信予相關買家交代補償方案，至今有48宗取消交易個案，佔總成交約5%，絕大部分買家選擇繼續交易。集團已將拆卸重建的方案提交屋宇署，待屋宇署批出施工日期後，會由獨立第三方團隊監察施工。

鄭志剛表示，過去一個年度已出售180億元非核心資產，比原計劃130億至150億元為多。現時其可動用資金達1186億元，會適時趁低吸納新項目。他表示，新世界擬增加收租項目，令經常收益繼續增加。當中以「K11」品牌命名的項目，會由現有的17個，多增加23個，令總樓面增至292萬平方方米。集團整體的租金收入，有望在2025年達到複合年增長超過30%。隨著租金收入增加，預期集團經常性收入佔利潤比重，會由目前的39%，提高至2024年的50%。