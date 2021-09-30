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星凱‧堤岸毗鄰港鐵火炭站 戶型多

【明報專訊】被形容為今年以來最大規模新盤，中洲置業在香港發展的頭炮、位處火炭的星凱．堤岸，單位總數達1335伙，軟銷一年後終正式登場。星凱．堤岸提供的戶型多元化，入場門檻最低的是實用面積228方呎開放式戶，是火炭私宅少見的迷你戶，最大的天際特色戶逾2000方呎，瞄準各類客源。星凱‧堤岸另一王牌賣點，是僅需數分鐘步程即可直達港鐵火炭站。

明報記者 陳寶恩、攝影 林靄儀、劉焌陶

位於坳背灣街1號的星凱．堤岸，早前獲批預售樓花同意書後即成為市場焦點，項目關鍵日期為2023年3月，樓花期長約18個月，由4座樓高39及41層大樓組成。可留意的是，星凱．堤岸第1、2座標準樓層每層8伙，包括開放式戶1伙、1房戶2伙、2房戶4伙、3房戶1伙。至於第3、5座，標準樓層每層9伙，不設開放式戶，設1房戶3伙、2房2伙、3房4伙。

涵蓋開放式至3房 2房佔35%最多

星凱．堤岸提供的1335伙，標準戶涵蓋開放式至3房間隔、另備13伙天際特色戶，其中以實用面積444至583方呎的2房戶佔最多，共465伙、佔全盤35%。另實用面積303至385方呎的1房戶、實用面積625至947方呎的3房戶，各佔390伙、391伙，同樣佔全盤29%。至於入場單位開放式戶有76伙，佔全盤6%，實用228方呎起。

發展商昨日已向傳媒開放示範單位，單位以3座28樓H室為藍本，屬實用面積755方呎3房連套房間隔。從無改動交樓標準示範單位可見，單位以大地色調為主軸，一入門可到達客飯廳，呈長形格局，長約6米、闊約3米外連26方呎露台。

門口左側設儲物室，方便住戶收納日常用具。旁邊為傳統梗廚，配置有木系廚櫃。 另單位設有無觸式出入系統、及視像對講機。走廊貫穿3間房間及浴室，其中主人套房連16方呎工作平台，間隔方正；套廁設浴缸，較特別的是浴室鏡櫃設有電子熒幕，住戶可以播放影音娛樂。

主人套房浴室鏡櫃設電子熒幕

至於連裝修經改動示範單位，以現代簡約風格為主。大門旁儲物室改為酒窖，讓戶主儲藏美酒。廚房改為純白設計，貫徹簡約優雅格調。客廳設計以白色為主調，放置灰色梳化，牆身亦用上淺灰色調，配以黑色線條，增強空間層次感。房間方面，其中一間睡房改為書房，另一單人房以年輕風格為主；主人套房空間闊落，放置雙人大牀仍然可以三邊落牀，浴室以雲石風格為主調。

住客會所提供逾100項設施

項目會所名為「CLUB ARLES」，合共2層，包括四大園區，分別為「Six Packs」、「Chill Vibes」、「Kid’s Got Talent」，以及「The Lawn」，提供逾100項設施，例如24 小時健身室、瑜伽室、適合幼兒及兒童的遊樂設施、戶外泳池及寵物公園等。

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