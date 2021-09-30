瑞銀盧穗誠：內房併購陸續有來

另外，京東（9618）本月初公布提出以現金總代價39.86億元收購中國物流資產（1589）董事長李士發所持有逾9.16億股，佔已發行股本約26.38%，每股作價4.35元。盧穗誠指出，近年物流中心及數據中心均是備受看好的房地產子板塊，當中有不少併購機會。

盧穗誠指出，碧桂園服務收購其他物管公司，好處是收購者本身已熟悉行業操作，而且在目前內房資金趨緊的情况下，併購速度較快，可幫助財困的內房企業減少債務，「個別內房急於賣資產，原因是需要還債，例如有債券即將到期，所以收購者速度一定要快，因此很多時候是由同行業的企業去併購」。

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