瑞銀盧穗誠：內房併購陸續有來

【明報專訊】瑞銀全球投資銀行部亞洲併購部主管盧穗誠（圖）指出，高負債內房企業的債務問題繼續發酵，料該行業陸續會出現併購，其中一個例子是碧桂園服務（6098）上周宣布向富力地產（2777）兩名大股東、董事長李思廉及聯席董事長兼行政總裁張力以不多於100億元人民幣收購物管業務，李思廉及張力將向富力提供約80億元股東資金，預期未來一兩個月內完成，「過去一段時間有很多內房股分拆物業管理公司上市，可見這類輕資產公司頗受市場歡迎，有些物管公司尚未分拆，較易操作，繼續值得留意。另外，個別房地產公司有很多非核心業務，現可以考慮出售來減債，所以此板塊的併購機會料陸續有來」。
另外，京東（9618）本月初公布提出以現金總代價39.86億元收購中國物流資產（1589）董事長李士發所持有逾9.16億股，佔已發行股本約26.38%，每股作價4.35元。盧穗誠指出，近年物流中心及數據中心均是備受看好的房地產子板塊，當中有不少併購機會。
盧穗誠指出，碧桂園服務收購其他物管公司，好處是收購者本身已熟悉行業操作，而且在目前內房資金趨緊的情况下，併購速度較快，可幫助財困的內房企業減少債務，「個別內房急於賣資產，原因是需要還債，例如有債券即將到期，所以收購者速度一定要快，因此很多時候是由同行業的企業去併購」。