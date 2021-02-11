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旭埔苑2房574萬沽 呎價逾萬逼屋苑紀錄

【明報專訊】近日整體二手交投稍為放慢緩，但部分屋苑仍錄得高價成交，上水更有居屋單位成交價逼近2年前所創下的屋苑最高紀錄。利嘉閣高級聯席董事黃靜顏稱，上水旭埔苑A座中層1室，實用546方呎，2房間隔，新近以573.8萬元於自由市場沽出、實呎10,509元，成交價及呎價均為屋苑近兩年最高。原業主2018年1月約535萬元已補價購入，帳面獲利約38.8萬元或逾7% 。

匯景本月10宗成交 多上月全月1倍

不過，個別屋苑業主擴大議價空間，令屋苑成交量較上月增加。中原資深分區營業經理廖忠堅表示，藍田匯景花園本月暫錄10宗成交，比上月全月5宗多一倍，其中16座低層E室，實用720方呎，3房連套房間隔，以996萬元易手、實呎13,833元，較市價低約2%。原業主1997年9月樓市高峰以600萬元購入，帳面獲利396萬元或66% 。

黃埔3房1068萬沽 6年帳升兩成

另外，中原助理分區營業經理周德龍表示 ，紅磡黃埔花園本月暫錄18宗成交，剛超越上月全月17宗，最新成交為11期10座中層B室，實用639方呎，3房1套間隔，今年8月份以1138萬元放售，至近日獲買家議價後，終於1068萬元易手，減約70萬元或6%，成交價較市價低約3%。原業主2015年以870萬元購入，帳面獲利198萬元或23%。

相關字詞﹕黃埔花園 匯景花園 旭埔苑

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