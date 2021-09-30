內地限電越南疫情影響 iPhone 13交貨恐延遲

《日經亞洲》稱，供應鏈消息人士曾預計，今年的iPhone 13供應將相對順利，因為新機的大部分功能只是略作調整，而蘋果已能儲備大量主要零件。不過由於4款iPhone 13機型的相機，均採用了新的光學影像穩定（OIS） 傳感器，而這種零件此前僅用於高端的iPhone 12 Pro Max，令其需求大增。由於這些零件主要在越南組裝，而當地供應商在應付防疫措施之際，正面臨提升產量的壓力。

不過隨着越南南部一家主要的iPhone相機模組供應商開始恢復生產，相關組件的供應缺口可望於10月中紓緩。

越南20年來 首現GDP季度收縮

受防疫封鎖措施影響，越南第三季GDP按年收縮6.17%，是去年爆發新冠疫情以來，該國首次錄得經濟萎縮。這也是該國逾20年來，首次錄得季度GDP收縮。上季的GDP跌幅，更是該國有紀錄以來最大。越南今年頭9個月的GDP增長1.42%，料全年增長將難以達到政府所訂的6.5%目標。

（綜合報道）

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