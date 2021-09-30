原油庫存意外增 油價回落

市場等待聯儲局主席鮑威爾、歐洲央行長拉加德、英倫銀行長貝利等午夜在歐洲央行的金融論壇講話，美國金融市場經歷周二的股債雙殺後，昨早段止跌回升。美股在經歷今年5月以來最大的沽壓後，昨吸引一些買家趁低吸納，道指早段升逾200點，標普500指數及納指早段升0.7%，但納指在午夜前被抹去升幅。美國國債價格昨晚反彈，美國10年期國債孳息率由1.56厘回落至1.5厘水平。不過美元持續走強，美匯指數升穿94，現貨金在每盎司1730美元徘徊。

美研收緊SPAC會計標準

路透社引述知情人士稱，美國證交會（SEC）擬增強對特殊目的收購公司（SPAC）的監管力度，收緊其會計標準，已通知這些公司的審計師，更嚴格核算這些殼的流通股份。這變化將導致多數SPAC無法滿足納斯達克資本市場的最低股本要求，從而將希望在納斯達克上市的SPAC，推向沒有股本要求的全球市場（Global Market）。

（綜合報道）

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