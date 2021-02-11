東莞農商銀行首掛先跌後升 一手帳賺逾300元

內地生物製藥公司創勝集團（6628）則反彈乏力，投資者蝕逾千元。創勝集團低開報13元，其後跌幅擴大，低見12.08元，即較招股價16元最多跌24.5%，午後曾高見13.34元，收報13.24元，全日跌17.3％，成交額1.43億元。一手500股，不計手續費，帳面蝕1380元。

傳譚仔近招股價下限定價

另一熱話米線股譚仔國際（2217），據外電引述知情人士透露， 譚仔國際擬靠近招股價下限定價。譚仔招股價介乎3.33元至4.17元，是次消息較前日傳出擬低於中位數定價的範圍再收窄，料相關定價或為3.33元至3.54元。有市場消息指出，譚仔國際公開發售部分合共錄得近30倍認購，根據回撥機制，將有三成發售股份分配予公開發售部分。此前有消息指出，譚仔國際的國際配售部分已獲足額認購。譚仔國際將於下周四（10月7日）聯交所主板掛牌上市。

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