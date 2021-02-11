經濟
新股

東莞農商銀行首掛先跌後升 一手帳賺逾300元

【明報專訊】近日本港新股首日多數跌穿招股價，內銀股東莞農商銀行（9889）昨首日掛牌，先跌後升，投資者如未沽出，由帳蝕逾千元轉賺逾300元。東莞農商銀行昨開報8元，早段時間低見6.51元，較招股價7.92元，低17.8％，尾市拗腰向上，高見8.4元，收報8.25元，全日升4.2％，成交額2.14億元。一手1000股，不計手續費，帳面賺330元。

內地生物製藥公司創勝集團（6628）則反彈乏力，投資者蝕逾千元。創勝集團低開報13元，其後跌幅擴大，低見12.08元，即較招股價16元最多跌24.5%，午後曾高見13.34元，收報13.24元，全日跌17.3％，成交額1.43億元。一手500股，不計手續費，帳面蝕1380元。

傳譚仔近招股價下限定價

另一熱話米線股譚仔國際（2217），據外電引述知情人士透露， 譚仔國際擬靠近招股價下限定價。譚仔招股價介乎3.33元至4.17元，是次消息較前日傳出擬低於中位數定價的範圍再收窄，料相關定價或為3.33元至3.54元。有市場消息指出，譚仔國際公開發售部分合共錄得近30倍認購，根據回撥機制，將有三成發售股份分配予公開發售部分。此前有消息指出，譚仔國際的國際配售部分已獲足額認購。譚仔國際將於下周四（10月7日）聯交所主板掛牌上市。

[新股]

相關字詞﹕新股 東莞農商銀行 創勝集團

上 / 下一篇新聞

恒大盛京股權「股代債」售政府 分毫未得 股價漲逾一成 分析料中央冀保金融穩定
恒大盛京股權「股代債」售政府 分毫未得 股價漲逾一成 分析料中央冀保金融穩定
維他奶後人羅琪茵周一搶先沽盛京 涉市值28.4億元
維他奶後人羅琪茵周一搶先沽盛京 涉市值28.4億元
惠譽再降恒大評級 料中央直接出手機率低
惠譽再降恒大評級 料中央直接出手機率低
華置停牌待刊內幕消息 或涉私有化
華置停牌待刊內幕消息 或涉私有化
港府申壹傳媒清盤 稱出於「公眾利益」
港府申壹傳媒清盤 稱出於「公眾利益」
金融地產力撐 恒指拗腰彈
金融地產力撐 恒指拗腰彈
港家庭負債佔GDP比重創新高 破天荒達91.8% 私人貸款增長明顯
港家庭負債佔GDP比重創新高 破天荒達91.8% 私人貸款增長明顯
本港銀行內地相關貸款共4.88萬億
本港銀行內地相關貸款共4.88萬億
標普：港經濟已經見底 評級展望維持穩定
標普：港經濟已經見底 評級展望維持穩定
上半年中國綠債42%不符「綠色」定義
上半年中國綠債42%不符「綠色」定義
金管局余偉文：研推廣港股使用人民幣
金管局余偉文：研推廣港股使用人民幣
碧服購彩生活旗下兩物管品牌 總代價最高33億人幣 摩通料續有類似收購
碧服購彩生活旗下兩物管品牌 總代價最高33億人幣 摩通料續有類似收購
新世界百貨全年虧損收窄
新世界百貨全年虧損收窄
兩虛銀公布上半年業績 虧損續擴大
兩虛銀公布上半年業績 虧損續擴大
光刻巨頭艾司摩爾上調展望 受惠晶片需求激增 2025年收入料達2712億
光刻巨頭艾司摩爾上調展望 受惠晶片需求激增 2025年收入料達2712億
原油庫存意外增 油價回落
原油庫存意外增 油價回落
聯合航空計劃解僱近600無打針員工
聯合航空計劃解僱近600無打針員工
內地限電越南疫情影響 iPhone 13交貨恐延遲
內地限電越南疫情影響 iPhone 13交貨恐延遲
張兆聰：政府料穩樓價 新地土儲豐可受惠
張兆聰：政府料穩樓價 新地土儲豐可受惠
李曉佳：特首選戰商界多「撐波」 是祝福還是詛咒？
李曉佳：特首選戰商界多「撐波」 是祝福還是詛咒？
技術取勝：普拉達或反覆下試38元
技術取勝：普拉達或反覆下試38元
劉思明：食品股穩步向好 達利動力強
劉思明：食品股穩步向好 達利動力強
周顯：200億捐款換2萬億貸款划算
周顯：200億捐款換2萬億貸款划算
湯文亮：全世界女人妒忌孟晚舟
湯文亮：全世界女人妒忌孟晚舟
來季住宅地涉7110伙 新地十四鄉佔4000伙 私人重建發展佔近九成 住宅官地僅佔兩細幅
來季住宅地涉7110伙 新地十四鄉佔4000伙 私人重建發展佔近九成 住宅官地僅佔兩細幅
太古前中巴柴灣車廠補價45億 擬建800伙住宅
太古前中巴柴灣車廠補價45億 擬建800伙住宅
星凱‧堤岸開放式228呎起 最快今日開價
星凱‧堤岸開放式228呎起 最快今日開價
旭埔苑2房574萬沽 呎價逾萬逼屋苑紀錄
旭埔苑2房574萬沽 呎價逾萬逼屋苑紀錄
法外貿銀行：內房調控 供應放緩助穩樓價
法外貿銀行：內房調控 供應放緩助穩樓價
瑞銀盧穗誠：內房併購陸續有來
瑞銀盧穗誠：內房併購陸續有來
星凱‧堤岸毗鄰港鐵火炭站 戶型多
星凱‧堤岸毗鄰港鐵火炭站 戶型多
5G網絡覆蓋至園林會所
5G網絡覆蓋至園林會所
道風山郊遊輕鬆簡便
道風山郊遊輕鬆簡便