經濟

碧服購彩生活旗下兩物管品牌 總代價最高33億人幣 摩通料續有類似收購

【明報專訊】受中國恒大（3333）危機拖累，近期多家內房資金緊張，碧桂園服務﹙6098﹚乘勢大舉收購。繼早前分別收購藍光嘉寶、富力（2777）大股東旗下物管業務後，碧服周二（28日）晚再宣布向彩生活（1778）收購旗下兩大物管品牌，總代價不高於33億元（人民幣‧下同）。摩通發表報告指出，出售物管業務似乎已成不少資金困難的內地發展商較可行的套現渠道，估計類似的收購陸續有來。

碧服股價昨升3.3%

受惠收購消息，碧桂園服務股價昨日收報58.05港元，升3.3%。據碧服公告，集團今次收購包括彩生活的兩大核心物管品牌資產開元國際及萬象美物業，與上次向富力大股東張力及李思廉收購項目類似，同樣採用分期付款方式支付，第一期為23億元，第二期7億元、第三期3億元，其中第三期款項將視乎其他條件達成情况，料不遲於今年底前支付。

折合市盈率逾10倍

據摩通報告指出，碧桂園服務今次收購資產，是彩生活分別在2015及2017年從萬達收購而來，據當時資料，兩個物管品牌在管面積合共約0.93億平方米，惟集團未有披露最新在管面積；另該兩個物管品牌去年度貢獻盈利，佔彩生活整體純利約62%。

該行認為，以今次收購作價33億元計算，折合市盈率約10.7倍，相對現時彩生活市盈率不足7倍，合理與否似乎存在爭議，因此估計項目應相當優質，同時以碧服昨日股價表現理想而言，或反映投資者對公司的收購能力看法正面。

今年出手3次 對象全屬有資金需要

翻查資料，碧服今年至今至少3次收購同業項目（見表），而且對象全屬有一定資金需要，其中最大手筆是今年3月斥資近91億港元全購藍光嘉寶，據碧服在中期報告中披露，集團收費在管面積已急增至6.44億平方米，當中更不包括重組後的嘉寶貢獻的4.29億平方米收費在管面積。至於本月一口氣收購的兩批項目，預期則再增加約2.45億平方米合同管理面積。

摩通：出售物管成內房套現渠道

摩通指出，從近期碧桂園服務的兩宗收購，似乎反映對資金有困難的內地發展商而言，出售旗下物管公司及或項目，是最可行的套現方法，因此估計類似交易仍會陸續有來，當中又以市值及市盈率較低的上市物管公司出售可能性較大。

明報記者

相關字詞﹕物管 彩生活 藍光嘉寶 富力 恒大 碧桂園服務

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