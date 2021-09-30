經濟

金管局余偉文：研推廣港股使用人民幣

【明報專訊】金管局總裁余偉文昨出席財資市場高峰會時表示，正與其他監管機構研究市場建議有關擴大人民幣於港股市場交易使用。余表示，在股市中推廣使用人民幣，有助推動人民幣外匯、衍生產品或融資活動，亦可豐富人民幣產品空間，但需要小心思考如何帶動發行人及投資者對人民幣股票產品的需求，以及若港股同時有人民幣及港元的交易櫃枱，如何確保價格趨同，並降低市場分化的風險，他希望能很快有切實建議提出。

確保價格趨同 降市場分化風險

目前，港股有灣區發展（0737）（前稱合和公路基建）以雙幣雙股方式掛牌，有人民幣櫃枱。另外，匯賢產業信託（87001）及不少ETF均以人民幣計價。

余偉文稱，香港擁有最大離岸人民幣資金池，規模逾8000億元人民幣，為全球人民幣市場活動提供流動性支持，在離岸人民幣外匯交易處於領先地位，全球逾七成的人民幣支付通過香港處理，這些數據均表明香港擁有最堅實的基礎，可在此基礎上進一步推動人民幣國際化進程，現在亦是推動國際化的合適時機。

他提到，香港的人民幣存款基礎和人民幣外匯市場過去幾年一直穩步增長，部分受益於股票成交量的強勁增長和債券通計劃，例如今年首8個月，滬深港通的日均成交額為1600億元人民幣，較去年增43%；債券通同期日均成交260億元人民幣，較去年增34%。

他稱，需要在股票、債券、財富市場開發更多人民幣計價產品，而互聯互通機制不斷增強，有助創造產品多元性，例如，開通南向債券通能為本港債市擴闊投資者基礎，從而使首次發行、二手交易都能吸引更多流動性，這能幫助加強點心債市場增長。

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