上半年中國綠債42%不符「綠色」定義

內地綠色定義與國際不同

至於去年全年，中國企業合共發行2895億元（人民幣，下同）的綠色債券，較2019年3860億元減少21%，而相關發行量仍位處世界第二。不過，報告指出，當中有46%、涉及規模達1320億元的綠色債券不達標，並遭排除在數據庫之外。

報告指出，中國內地與國際的綠色定義分別，其中包括三大項。首先，中國發改委允許綠債發行人可將最多一半的募集資金用作一般營運資金，去年有超過975億元的中國企業綠色債券，因募集資金被用作與綠色項目無關的一般營運用途，而未達到組織綠色資產門檻，佔去年不符合條件債券發行總量近75%，並與2016年相關市場開始冒起時的1.4%相比，大幅增加。

此外，有234億元綠色債券的籌集資金投向了未被納入《氣候債券分類方案》項目，例如天然氣；此類債券佔不符合條件債券發行總量的份額呈持續下跌趨勢，由2016年83%大降至去年的17%，反映中國與國際對綠色債券的定義差距正逐漸收窄。

至於因信息披露不足、難以確定募集資金投向而被排除在數據庫之外的綠色債券，去年則錄約104億元。

報告亦指，中國去年在岸綠債發行量為2349億元，按年減少13%；當地綠色債券市場受新冠病毒疫情影響，不少發行人傾向發行社會主題債券，包括與應對疫情相關的債券；加上中國制定碳中和承諾，去年下半年境內綠色債券市場出現反彈。

另一方面，當地去年離岸綠債發行量為546億元，按年下降38%；涉及16家中資機構，其中有11家屬首次在境外市場發行綠色債券，如禹洲集團（1628）、正榮地產（6158）等。