經濟

標普：港經濟已經見底 評級展望維持穩定

【明報專訊】國際評級機構標普昨發報告稱，在連續六個季度收縮後，香港經濟已經見底，因應疫情受控及外需強勁，預計香港經濟在未來12至24個月持續復蘇，加上政府正退出一些財政支持政策，可望緩解財政壓力，因此確認香港長期信貸評級「AA+」，短期信貸評級「A-1+」，展望維持穩定。

長期信貸評級「AA+」 短期信貸評級「A-1+」

標普續表示，隨着《國安法》的實施和選舉制度的改變，對香港的經濟政策制定未有帶來根本性影響，相信會減少街頭抗議和立法僵局的可能，惟強調當中仍有潛在不確定因素。該機構說，若香港的經濟穩定及政策預測性受到影響，以及政府財政儲備加速下降，或會下調評級；反之，倘香港社會及政治穩定性改善、長期經濟前景好轉等，則會考慮上調本港評級。

該機構預計，隨着勞動市場復蘇，疫情基本受控且經濟基礎更加穩固，香港的財政赤字有望收窄。由於強勁的資本市場流入，則有助抵消服務赤字，該機構預計香港將保持淨外部資產頭寸。另雖然政府債務仍然很低，由於銀行業資產負債表龐大，標普認為金融業對政府構成負債的風險適中。

標普預測，今年香港經濟實質增長為6.5%，並在2022年放緩至2.5%，意味2021年的人均GDP為4.98萬美元（約38.84萬港元），按10年加權平均計算的趨勢增長率為1.2%，較之前估計的0.7%有所改善。 鑑於疫情發展的不可預測，相信風險仍傾向於下行。

相關字詞﹕評級機構 選舉制度 國安法 香港 標普

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