經濟

港家庭負債佔GDP比重創新高 破天荒達91.8% 私人貸款增長明顯

【明報專訊】早前國際貨幣基金組織（IMF）曾經警告，香港的家庭負債佔GDP（經濟增長）比重的增速，是成熟經濟體之中最高的。當時金管局曾解釋，主要原因是香港經濟收縮。然而，據金管局昨日發布的報告顯示，儘管本地經濟反彈，但本港家庭負債佔GDP的比重，於6月底再升至91.8%，再創有紀錄以來的高位。

明報記者

金管局表示，相對於2020年下半年，2021年上半年家庭負債增加，推高該比率4個百分點，名義本地生產總值反彈則有所抵消，拉低該比率3.2個百分點。因此整體而言，本港家庭負債佔GDP比重較去年底上升0.8個百分點。

上半年家庭負債增4.4%

金管局稱，上半年家庭負債增長4.4%，增速略高於2020年下半年的3.9%， 但較2019年的增速為低。其中私人貸款增長由2020年下半年的2.2%加快至2021年上半年的5.3%，而住宅按揭貸款增速則由4.7%放緩至4%。

國際貨幣基金組織（IMF）在今年6月曾經警告，香港家庭負債佔GDP比重的增長速度，是發達經濟體之中最高，雖然整體風險可控，但由於本港存在財富不均的問題，一旦利率上升，中低收入家庭的債務與收入比例會明顯上升。

金管局：信貸風險屬可控水平

金管局在昨日發布的報告中重申，2019年香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處於11.2倍及2.88倍的高位，遠高於大多數其他發達經濟體，顯示香港家庭整體財務狀况穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。考慮到這些貸款的審慎風險管理及良好信貸質素，金管局認為涉及的信貸風險屬可控水平。超過九成的家庭負債為有抵押貸款，主要為住宅按揭貸款及以金融資產作抵押的財富管理墊款。

住宅價格升 置業負擔能力趨緊

但報告亦顯示，住宅物業價格上升，置業負擔能力進一步趨緊，今年第二季的樓價與收入比率攀升至19.6，較去年底的19.3再有增加，這反映一個500平方呎單位的平均價格，是私人住宅住戶家庭入息中位數的19.6倍。

另外，收入槓桿比率亦升至91.8%的高位，遠高於其長期平均值。

相關字詞﹕家庭負債 金管局

上 / 下一篇新聞

恒大盛京股權「股代債」售政府 分毫未得 股價漲逾一成 分析料中央冀保金融穩定
恒大盛京股權「股代債」售政府 分毫未得 股價漲逾一成 分析料中央冀保金融穩定
維他奶後人羅琪茵周一搶先沽盛京 涉市值28.4億元
維他奶後人羅琪茵周一搶先沽盛京 涉市值28.4億元
惠譽再降恒大評級 料中央直接出手機率低
惠譽再降恒大評級 料中央直接出手機率低
華置停牌待刊內幕消息 或涉私有化
華置停牌待刊內幕消息 或涉私有化
港府申壹傳媒清盤 稱出於「公眾利益」
港府申壹傳媒清盤 稱出於「公眾利益」
金融地產力撐 恒指拗腰彈
金融地產力撐 恒指拗腰彈
本港銀行內地相關貸款共4.88萬億
本港銀行內地相關貸款共4.88萬億
標普：港經濟已經見底 評級展望維持穩定
標普：港經濟已經見底 評級展望維持穩定
上半年中國綠債42%不符「綠色」定義
上半年中國綠債42%不符「綠色」定義
金管局余偉文：研推廣港股使用人民幣
金管局余偉文：研推廣港股使用人民幣
碧服購彩生活旗下兩物管品牌 總代價最高33億人幣 摩通料續有類似收購
碧服購彩生活旗下兩物管品牌 總代價最高33億人幣 摩通料續有類似收購
東莞農商銀行首掛先跌後升 一手帳賺逾300元
東莞農商銀行首掛先跌後升 一手帳賺逾300元
新世界百貨全年虧損收窄
新世界百貨全年虧損收窄
兩虛銀公布上半年業績 虧損續擴大
兩虛銀公布上半年業績 虧損續擴大
光刻巨頭艾司摩爾上調展望 受惠晶片需求激增 2025年收入料達2712億
光刻巨頭艾司摩爾上調展望 受惠晶片需求激增 2025年收入料達2712億
原油庫存意外增 油價回落
原油庫存意外增 油價回落
聯合航空計劃解僱近600無打針員工
聯合航空計劃解僱近600無打針員工
內地限電越南疫情影響 iPhone 13交貨恐延遲
內地限電越南疫情影響 iPhone 13交貨恐延遲
張兆聰：政府料穩樓價 新地土儲豐可受惠
張兆聰：政府料穩樓價 新地土儲豐可受惠
李曉佳：特首選戰商界多「撐波」 是祝福還是詛咒？
李曉佳：特首選戰商界多「撐波」 是祝福還是詛咒？
技術取勝：普拉達或反覆下試38元
技術取勝：普拉達或反覆下試38元
劉思明：食品股穩步向好 達利動力強
劉思明：食品股穩步向好 達利動力強
周顯：200億捐款換2萬億貸款划算
周顯：200億捐款換2萬億貸款划算
湯文亮：全世界女人妒忌孟晚舟
湯文亮：全世界女人妒忌孟晚舟
來季住宅地涉7110伙 新地十四鄉佔4000伙 私人重建發展佔近九成 住宅官地僅佔兩細幅
來季住宅地涉7110伙 新地十四鄉佔4000伙 私人重建發展佔近九成 住宅官地僅佔兩細幅
太古前中巴柴灣車廠補價45億 擬建800伙住宅
太古前中巴柴灣車廠補價45億 擬建800伙住宅
星凱‧堤岸開放式228呎起 最快今日開價
星凱‧堤岸開放式228呎起 最快今日開價
旭埔苑2房574萬沽 呎價逾萬逼屋苑紀錄
旭埔苑2房574萬沽 呎價逾萬逼屋苑紀錄
法外貿銀行：內房調控 供應放緩助穩樓價
法外貿銀行：內房調控 供應放緩助穩樓價
瑞銀盧穗誠：內房併購陸續有來
瑞銀盧穗誠：內房併購陸續有來
星凱‧堤岸毗鄰港鐵火炭站 戶型多
星凱‧堤岸毗鄰港鐵火炭站 戶型多
5G網絡覆蓋至園林會所
5G網絡覆蓋至園林會所
道風山郊遊輕鬆簡便
道風山郊遊輕鬆簡便