經濟

港府申壹傳媒清盤 稱出於「公眾利益」

【明報專訊】港府昨日公布，財政司長陳茂波已根據《公司條例》賦予權力，經考慮早前審查員向其提交的中期報告後，認為出於「公眾利益」須將壹傳媒（0282）清盤，決定向原訟法庭提交有關呈請。若法庭接納清盤， 於日前（28日）獲批的蒐證行動亦會終止，壹傳媒清盤後會按優次向債權人還款，按法例其僱員可優先獲補償。據司法機構網頁顯示，有關壹傳媒清盤聆訊已排期於12月15日進行。

據通告提及，證監會早前對壹傳媒做了廣泛的查詢，並將從查詢取得的與呈請有關的重要資料及證據，提供予財政司長。根據查詢取得的資料及證據，證監會也相信將壹傳媒清盤是「符合公眾利益」。

排期12月15日聆訊

陳茂波於今年7月28日「經考慮公眾利益」，根據《公司條例》委任會計師公會前會長陳錦榮任審查員，調查壹傳媒事務。至9月中旬，審查員提交了一份中期報告。港府昨日曾表示，由於壹傳媒全體董事已於9月5日辭任，審查員未能及時索取對調查工作有用的資料，增加調查難度，因此昨日進入壹傳媒大樓搜集證據。

本報向工聯會九龍東總幹事鄧家彪查詢，有關員工可對事態的跟進，鄧家彪表示，員工須在勞資審裁處取得勝訴文件，申請法援並由律師向法院申請加入清盤行動，成為債權人，公司清盤後會按優次向債權人還款，按法例僱員可優先獲補償、即俗稱「828」，最多8000元工資、8000元遣散費及2000元代通知金。

他相信，現已確認僱主欠薪及正清盤，蘋果員工亦可申請破欠基金，基金會墊支部分欠薪、遣散費及代通知金等。

相關字詞﹕清盤 壹傳媒

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