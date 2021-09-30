華置停牌待刊內幕消息 或涉私有化

「街貨」少 私有化涉資不多

華置早年曾大舉向大股東家族出售核心資產，包括在2014至2015年起連環售出尖沙嘴新港中心、THE ONE、皇室大廈等物業，在2015年起又向恒大幾乎清倉出售其內地四川、重慶的住宅項目資產，加上以天價出售灣仔恒大中心（前稱美國萬通大廈）等，套現逾500億元。

由於每每在出售項目後，集團將股東加派特別息，變相令大劉財息兼收。

市場多次揣測被「挖空」核心資產的華置或被大劉私有化，但一直只聞樓梯響。惟集團近期股價隨着恒大債務爆煲事件持續插水，若以周二（28日）收市價2.18元計，由年初起股價已蒸發42%，即使昨日股價反彈，市值亦僅餘55.32億元，加上大劉家族持股一直高達74.99%，「街貨」市值僅約13.83億元；假設以五成溢價提出私有化，涉資僅約21億元。

同時華置仍持有不少資產，據集團2021年中期年報顯示，在港主要項目包括夏愨大廈、馬角街14至18號項目及銅鑼灣地帶，其餘商業項目普遍只持有零星股權，如奧海城三期持有25%、鴻圖道一號持有33%等，以及數個全資持有的英國投資物業（見表）。

近年積極買內房股債

相反華置近年轉型至金融及債券投資，在近年「內房大時代」時，集團積極投資內房股的債券及證券，當中包括大劉的「鋤DEE會」好友許家印旗下的中國恒大，高峰時持有恒大股份達8.6億股或6.5%，亦投資多隻恒大債券。