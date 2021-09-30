經濟

維他奶後人羅琪茵周一搶先沽盛京 涉市值28.4億元

【明報專訊】恒大系崩潰牽連不少本港富豪，恒大（3333）昨日向瀋陽國資委旗下公司出售盛京銀行（2066）控股權，同屬「恒大友好」的股壇名人莊友堅太太兼維他奶（0345）創辦人家族後人羅琪茵，則搶先於周一（27日）出售手上大部分盛京股權，出售股份相當於該行H股部分約16.93%，涉及市值約28.4億元。

據聯交所資料，羅琪茵是透過轉讓公司形式出售所持4億股盛京股份，因此未有披露作價。出售完成後，羅琪茵仍持有約0.65%盛京H股。值得留意的是，據財經資料網站webb-site.com顯示，接貨的Cordoba Homes Limited，與其丈夫莊友堅旗下多家公司存在股權關係。

翻查資料，恒大在收購盛京的過程中，有不少友好的中港富豪參與，其中盛京在2019年6月宣布配股集資，當時內資股部分由恒大承接，羅琪茵及「細價股玩家」孫粗洪則參與H股配售，分別斥資約27.3億元承接4億股H股。

中策沽恒大汽車 買家一日賺7210萬

此外，另一恒大「友好」中策（0235）昨日公布，以每股2.28元，透過場外交易出售7000萬股恒大汽車（0708）股份予結好（0064）主席兼行政總裁洪漢文，套現1.596億元。中策預料，交易會為集團今個財政年度帶來確認虧損約19.55億元。由於恒大汽車今日勁升44%，洪漢文一日內帳面已勁賺7210萬元。

相關字詞﹕中策 羅琪茵 盛京 恒大

上 / 下一篇新聞

恒大盛京股權「股代債」售政府 分毫未得 股價漲逾一成 分析料中央冀保金融穩定
恒大盛京股權「股代債」售政府 分毫未得 股價漲逾一成 分析料中央冀保金融穩定
惠譽再降恒大評級 料中央直接出手機率低
惠譽再降恒大評級 料中央直接出手機率低
華置停牌待刊內幕消息 或涉私有化
華置停牌待刊內幕消息 或涉私有化
港府申壹傳媒清盤 稱出於「公眾利益」
港府申壹傳媒清盤 稱出於「公眾利益」
金融地產力撐 恒指拗腰彈
金融地產力撐 恒指拗腰彈
港家庭負債佔GDP比重創新高 破天荒達91.8% 私人貸款增長明顯
港家庭負債佔GDP比重創新高 破天荒達91.8% 私人貸款增長明顯
本港銀行內地相關貸款共4.88萬億
本港銀行內地相關貸款共4.88萬億
標普：港經濟已經見底 評級展望維持穩定
標普：港經濟已經見底 評級展望維持穩定
上半年中國綠債42%不符「綠色」定義
上半年中國綠債42%不符「綠色」定義
金管局余偉文：研推廣港股使用人民幣
金管局余偉文：研推廣港股使用人民幣
碧服購彩生活旗下兩物管品牌 總代價最高33億人幣 摩通料續有類似收購
碧服購彩生活旗下兩物管品牌 總代價最高33億人幣 摩通料續有類似收購
東莞農商銀行首掛先跌後升 一手帳賺逾300元
東莞農商銀行首掛先跌後升 一手帳賺逾300元
新世界百貨全年虧損收窄
新世界百貨全年虧損收窄
兩虛銀公布上半年業績 虧損續擴大
兩虛銀公布上半年業績 虧損續擴大
光刻巨頭艾司摩爾上調展望 受惠晶片需求激增 2025年收入料達2712億
光刻巨頭艾司摩爾上調展望 受惠晶片需求激增 2025年收入料達2712億
原油庫存意外增 油價回落
原油庫存意外增 油價回落
聯合航空計劃解僱近600無打針員工
聯合航空計劃解僱近600無打針員工
內地限電越南疫情影響 iPhone 13交貨恐延遲
內地限電越南疫情影響 iPhone 13交貨恐延遲
張兆聰：政府料穩樓價 新地土儲豐可受惠
張兆聰：政府料穩樓價 新地土儲豐可受惠
李曉佳：特首選戰商界多「撐波」 是祝福還是詛咒？
李曉佳：特首選戰商界多「撐波」 是祝福還是詛咒？
技術取勝：普拉達或反覆下試38元
技術取勝：普拉達或反覆下試38元
劉思明：食品股穩步向好 達利動力強
劉思明：食品股穩步向好 達利動力強
周顯：200億捐款換2萬億貸款划算
周顯：200億捐款換2萬億貸款划算
湯文亮：全世界女人妒忌孟晚舟
湯文亮：全世界女人妒忌孟晚舟
來季住宅地涉7110伙 新地十四鄉佔4000伙 私人重建發展佔近九成 住宅官地僅佔兩細幅
來季住宅地涉7110伙 新地十四鄉佔4000伙 私人重建發展佔近九成 住宅官地僅佔兩細幅
太古前中巴柴灣車廠補價45億 擬建800伙住宅
太古前中巴柴灣車廠補價45億 擬建800伙住宅
星凱‧堤岸開放式228呎起 最快今日開價
星凱‧堤岸開放式228呎起 最快今日開價
旭埔苑2房574萬沽 呎價逾萬逼屋苑紀錄
旭埔苑2房574萬沽 呎價逾萬逼屋苑紀錄
法外貿銀行：內房調控 供應放緩助穩樓價
法外貿銀行：內房調控 供應放緩助穩樓價
瑞銀盧穗誠：內房併購陸續有來
瑞銀盧穗誠：內房併購陸續有來
星凱‧堤岸毗鄰港鐵火炭站 戶型多
星凱‧堤岸毗鄰港鐵火炭站 戶型多
5G網絡覆蓋至園林會所
5G網絡覆蓋至園林會所
道風山郊遊輕鬆簡便
道風山郊遊輕鬆簡便