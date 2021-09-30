恒大盛京股權「股代債」售政府 分毫未得 股價漲逾一成 分析料中央冀保金融穩定

明報記者 方楚茵

受出售盛京「套現百億」消息帶動，加上憧憬政府介入事件，恒大系股價全面反彈，當中恒大汽車（0708）全日升44.4%、恒大升近15%、恒騰網絡（0136）升逾一成，恒大物業（6666）則升近9%（見表）。

恒大尚持14.57%盛京銀行股權

今次交易完成後，恒大正式將盛京大股東位置轉讓予瀋陽市政府，餘下持股約14.57%。集團指由於其流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，引入國企受讓方作為大股東，有助穩定盛京銀行的經營，同時有助於其仍持有的盛京銀行14.57%股權的增值保值。

對於今次盛京提出的要求，相信與今年中曾傳出內地銀保監核查恒大與盛京透過逾千億元的交易，當中包括由盛京買入恒大債券等，間接或直接向恒大「輸血」事件有關。其後市場傳出，內地為攤薄恒大於盛京持股，有意安排國資入股進場，改變恒大控股局面，但雙方尚未談攏。

分析：中央疑拒直接資金援助

不過，身陷財政危機的恒大似乎不得不撤出盛京。在今次交易之前，盛京在今年8月已曾發公告，瀋陽市國資委旗下東藥集團及盛京金控，以每股6元購入該行合共約1.9%權益。盛京在聲明中更表示，支持在監管部門指導下，逐步增持該行股份，改善公司股權結構，令盛京「成為政府的銀行、市民的銀行，回歸本源」。

彭博引述穆迪投資者服務公司高級分析師諸蜀寧認為，維護社會和金融部門的穩定仍然是內地政府的首要政策目標，因此包括地方政府在內的有關部門將採取政策措施，發揮協調作用，以確保恒大的後續發展不會造成社會和金融動盪。有分析更指出，今次交易反映政府在保護重要資產的同時，極力避免向恒大直接提供資金援助，或是另一警號。

近年持續高速壯大的恒大，過往不時「踩界」，當中掌控內銀盛京便是其一例子。集團早於2016年2月底開始收購盛京銀行H股，以38.92億港元買入盛京約5.59%權益，同年4月底斥100.2億元向5名盛京內資股股東收購盛京17.28%權益；至5月「大劉」劉鑾雄旗下華置（0127）亦宣告加入，以69.26億元向恒大買入約9.96%盛京H股權益，其後再由華置轉售予大劉妻子、現任華置行政總裁陳凱韻（甘比），「鋤DEE會」的身影亦一直籠罩盛京（見另文）。