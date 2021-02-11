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匯豐范卓雲：聚焦新能源先進科技ESG股

【明報專訊】投資者以為踏入第三季，股市會是悶市一場，未預料美股及A股都出現大大小小的消息。匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在今年6月已準確地預期，美國聯儲局今年12月或減少買債規模。她指出，雖然中美政府相繼推出貨幣政策以應付當刻的經濟問題，但相信風險性資產仍然是焦點，唯選股時要較為審慎。匯豐私人銀行研究報告仍然會增持環球股票，當中看好製造業升級、新能源汽車上下游行業及ESG相關股份。

以匯豐私人銀行研究分析，現時環球經濟仍然是處於復蘇周期的中段，自新冠疫苗推出，全球經濟出現V形反彈，但范卓雲指出該反彈已完結，故投資者會留意到經濟增長數據與之前一季相比呈輕微放緩，不過，她認為復蘇仍然持續，以致企業盈利可持續擴張。當然投資者在選股時要較為審慎，而范卓雲認為投資者可以聚焦政策支持的新能源、先進科技板塊，以及ESG相關股份。

預期歐洲難大幅度「收水」

范卓雲表示，引致市况波動有3項原因，「第一個原因是市場憂慮經濟增長前景，更具傳染力的Delta變種病毒近期在全球多個地方傳播，內地也出現病例，這對經濟復蘇帶來不明朗因素，或拖累復蘇步伐。其二為市場憂慮美國將會退市，會『收水』，緊縮政策令市場流動性收緊。第三個原因是憂慮中國監管政策，已由教育延伸至不同產業，政策前景不明朗。」

范卓雲表示：「我們預期聯儲局將於今年12月宣布退市，但退市步伐料緩慢，主要因為變種病毒及經濟數據不是一面倒偏好，相信聯儲局8個月後才把買債規模縮減至零，即是說，明年第三季環球市場仍然有充足流動性，我們預期低息環境持續。由於聯儲局策略是循序漸進，我們都不擔心2013年美國退市恐慌重現。」她預期歐洲退市更溫和，相信2022至2023年仍然難以大幅度「收水」。

近期中央政府多次提到「共同富裕」即適度地令社會財富均等，令中等收入群體擴大，有利中檔消費及服務行業增長。由於規模及力度超乎市場預期，故引起市場憂慮內地會否收緊監管，范卓雲指出：「我們預期監管政策會持續多一段時間，監管所帶來的不確定因素不會在短期內消除。因此，對於中國股票、香港上市的中資股、美國上市的中概股來說，國際投資者會額外給予一個政策風險溢價，即是估值要有折讓。」

中資股股價好大程度反映風險溢價

她稱，現在對中資股配置已由7月時的「增持」下調至「中性」，「雖然監管政策持續出台，值得留意的是，幾個重要的中資股指數，包括恒生指數、恒生科技指數、MSCI中國指數，近期已大幅調整，監管風險所觸發的負面情緒和風險溢價已在股價上好大程度反映了。」

她並不認為中資股在現階段不值得投資，相信市場會觀望一段時間待政策明朗化，范卓雲以科網股為例，過去十年高速增長，現時監管機構要追趕該等企業對民生的影響，預計會涉及民生領域相關項目的科網巨擘會繼續波動。另一方面，中央提倡科技自主及製造業科技升級，所以新經濟股份不是一面倒受壓。范卓雲認為投資者要在大板塊中選擇受政策影響力較低的股份。

維持預測今年中國經濟增長達8.5%

「人民銀行已於今年7月下調金融機構存款準備金率（RRR）0.5個百分點，我們預期中國年底前會有更多寬鬆政策出台，例如定向降準，並會加大對中小企業的支持，包括財政政策和稅務優惠。」她指出，中小企業是中國提供就業的重要渠道，支持中小企業有利改善內地就業，繼而對服務業和個人消費復蘇帶來支持，「下半年起，我們見到一些地方政府發債規模重新加快，這對推進地方基建帶來新動力，帶動經濟增長，我們維持預測今年中國經濟增長達到8.5%。」

范卓雲又稱：「此外，經過一輪回調後，目前港股，包括恒生指數、恒生國企指數、MSCI中國指數，估值都已屆歷史低位，中港股市估值大幅落後於美股。我們建議投資者在波動市下，調整投資策略，選優質和防守性高的板塊和股份，可以聚焦受國家《十四五規劃綱要》政策支持的產業，包括科技升級、再生能源、綠色能源等都受惠中產崛起機遇的內需品牌。」

龍彩霞 明報記者

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