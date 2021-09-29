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經濟
2021年9月29日星期三
技術取勝
投資策略
官方樓指7月破頂 上月微跌0.15% 大單位樓價升勢最突出 租金指數升1.6%
星凱．堤岸料首推不少於267伙
9月一手成交1720宗 3個月高位
市建局鴻福街項目收36份意向書
香港興業7200萬沽半山老牌豪宅賺13倍
舖王家族逾4億沽灣仔商業項目蝕4%
女地產代理涉收下屬5萬元賄款 遭廉署起訴
高盛再降中國GDP預測 限電影響工業 人行：仍有條件實施正常貨幣政策
上月全國規模以上工業企業利潤增10%
國家能源局召專題會議 能源股受惠急升
金管局：銀行從業員技能不足 需建人才庫
mBridge公布中期研究成果
譚仔國際料中下限定價 下周四上市
壹傳媒事務審查員獲手令進大樓蒐證
八達通：藉消費券拓網購中高檔消費 電子產品單價普遍逾千元
Visa:76％港受訪者 盡可能用非接觸式支付
周大福︰8月港澳同店銷售增長50%
中港股市下挫 本季強積金平均蝕1.2萬
AEON信貸半年多賺13%
吉利李書福進軍智能手機 總投資額傳百億
余文樂捐《CRYPTOPUNK 9997》賣3385萬
微軟CEO：去年差點成功收購TikTok
金管局要求銀行上報恒大敞口 包括貸款衍生品 憂金融潛在風險
港上月進出口貨值遜市場預期
物流平台Zeek目標兩年後赴美掛牌 上季估值按年漲逾倍
聯儲局暗示或加息 震散科技股 美10年國債孳息率高見1.56厘
全球能源供應短缺 國際油價近3年高
法拉利伙蘋果前首席設計師開發全電動車
張兆聰：冷吼核電炒落後 留意中廣核
植耀輝：運費難回落 利好航運股業績
技術取勝：中遠港口上試7.2元
劉思明：能源價漲 中遠海能借勢炒
周顯：中央必然施壓地產商
湯文亮：爛尾樓與爛尾數樓
匯豐范卓雲：聚焦新能源先進科技ESG股
技術取勝：中遠港口上試7.2元
【明報專訊】中海油服中線或升至8.5元（圖）
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官方樓指7月破頂 上月微跌0.15% 大單位樓價升勢最突出 租金指數升1.6%
星凱．堤岸料首推不少於267伙
9月一手成交1720宗 3個月高位
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