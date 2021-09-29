法拉利伙蘋果前首席設計師開發全電動車

Exor未透露合作細節，但表示與LoveFrom建立了長期的、多年合作關係。曾助蘋果開發Mac、iPod和iPhone的艾夫，將與蘋果的舊同事、蘋果現任服務業務高級副總裁Eddy Cue在法拉利重聚，後者是法拉利的董事之一。

艾夫於2019年離開蘋果後，與工業設計師紐森（Marc Newson）創立LoveFrom，蘋果成了其首名顧客。旅遊住宿租賃網站Airbnb（美：ABNB）是其另一知名客戶。LoveFrom與法拉利的合作，可望擴展至Exor投資組合中的其他公司。Exor由快意（Fiat）聯合創辦人阿涅利（Giovanni Agnelli）創立，目前由他的外孫埃爾坎（John Elkann） 經營。該集團還持有擁有快意佳士拿（Fiat Chrysler）、雪鐵龍（Citroën）和+（Maserati）的汽車製造商Stellantis的股份。

福特擬2025年起生產電動小型貨車

反觀蘋果的Apple Car電動車項目暫時發展未明，其前任負責人菲爾德（Doug Field）早前跳槽福特（美：F）。福特正加快向電動車領域推進，計劃在美國建造1家組裝廠及3家電池廠，計劃在2025年起生產電動F系列小型貨車。福特預計，與韓國電池製造商SK Innovation在該項目合共投入114億美元（約889億港元），是福特歷來金額最大的製造業投資。福特股價早段最多升4%。

（綜合報道）

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