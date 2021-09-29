全球能源供應短缺 國際油價近3年高

英荷天然氣期貨見歷史新高

煤炭供應短缺，加上製造業及工業需求強勁，推動煤炭價格創新高。愈來愈多國家實施更嚴格的排放標準，令歐亞市場都在搶購天然氣。英國NBP和荷蘭TTF的基準天然氣期貨，周一收市價相當26美元每百萬英熱（per mBtu），創歷來新高。美國天然氣期貨價格亦升至7年高位。澳洲聯邦銀行（CBA）分析師達爾（Vivek Dhar）稱，由於天然氣價格高企，部分天然氣需求可能轉向原油，令日均原油需求可能增加50萬桶，相當於全球原油供應量的0.5%，使油市趨緊。

油組：原油需求2023年完全恢復

私人銀行瑞士寶盛 （Julius Baer）稱，天然氣發電市場引發的全球能源緊絀，蔓延至油市，因為部分發電廠在天然氣價格飈升時，轉用石油發電。不過美國墨西哥灣在8月和9月受到颶風吹襲，破壞海上產油設施及輸油管道，令部分海上作業關閉數周。此外，非洲主要石油出口國尼日利亞和安哥拉，也因投資不足及設施保養問題，令其產量續低於油組（OPEC）訂定配額，為供應帶來壓力，使投資者看漲油市。油組最新報告預期，全球原油需求將在2023年完全從疫情恢復，將持續增長至2035年。

（綜合報道）

[國際金融]