聯儲局暗示或加息 震散科技股 美10年國債孳息率高見1.56厘

自聯儲局上周釋出「收水」信號以來，美國國債孳息率持續攀升。美國10年期國債孳息率昨高見1.56厘，是6月以來高位。美國30年國債孳息率更升至2.1厘。債息向上，拖累科技股下滑。以科技股為主的納指，午夜前挫2.7%。facebook（美：FB）、亞馬遜（美：AMZN）、Alphabet（美：GOOG）及微軟（美：MSFT）午夜前股價各跌約3%或以上。

財長耶倫促國會下月中前解決債限

美國經濟諮商會（Conference Board）發表的9月消費者信心指數降至109.3，是2月以來的低位，反映新冠疫情持續及物價上升對消費信心的影響。數據進一步拖累大市，道指午夜前跌450點，標普500指數跌1.8%。

鮑威爾昨晚表示，新冠變種病毒的疫情，令美國經濟復蘇步伐有所放慢，不過他對經濟的中期發展仍然樂觀。他表示，隨着經濟重新開放及支出反彈，加上部分行業的供應瓶頸，令價格面臨上行壓力，這些影響比預期更大，而且持續時間更長。不過他重申，通脹上升是由於供應及需求不平衡，預期相關影響長遠將會減弱。他表示，「收水」的條件幾乎已經滿足，相比下，加息的要求更高。他預期即使展開「收水」，貨幣政策直至明年中仍然寬鬆。

羅素投資（Russell Investments）全球投資策略主管皮斯（Andrew Pease）稱，市場正重新評估未來貨幣政策前景，美國國債孳息率仍有上行空間。與此同時，美國債務問題，仍面臨國會兩黨的債限談判拉鋸戰。參議院一項為聯邦政府提供短期資金，並暫停美國債限的綑綁提案，因共和黨人周一否決，令投票結果未達到推進立法所需的60票門檻。多數經濟學家表示，美國政府一旦債務違約將引發金融災難，在利率飈升的情况下將引發拋售潮。

提高或暫停債限，將允許美國財政部履行特朗普和拜登政府已產生的債務。不過美國國會仍須授權新的聯邦支出，否則美國政府將在10月停擺。此外，早前曾因炒股問題引發爭議的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭，與波士頓聯儲銀行行長羅森格倫宣布提早退休。

陷炒股爭議 兩聯儲行長提早退休

聯儲局將要安排繼任人選。鮑威爾昨表示，支持聯儲局理事會增加首名黑人女性，令聯儲局官員更多樣性。

（綜合報道）

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