經濟

物流平台Zeek目標兩年後赴美掛牌 上季估值按年漲逾倍

【明報專訊】獲順豐控股（深：002352）和恒地（0012）聯席主席李家傑有份投資的物流平台Zeek昨公布，上季完成700萬美元（約5460萬港元）的融資，新的投資者包括遠展（0035）和愛點擊（美：ICLK）等，最新估值按年漲逾一倍。集團管理層預告，公司計劃今年第四季再進行1000萬美元融資，目標兩年後赴美掛牌。

遠展愛點擊為新投資者

事實上，Zeek於去年第三季完成了1000萬美元的Pre-A輪融資；問及近一年先後融資3次，管理層解釋每次的融資金額不算多，目前累計獲得逾2500萬美元融資。是次新資金將用於產品優化及拓展海外新市場業務，並協助東南亞企業進入快電商。

Zeek表示，透過戰略合作伙伴，已成功在越南、泰國、新加坡及馬來西亞等市場落地。公司今年初起與泰國綜合餐飲企業Minor Group於芭堤雅試點成功，預計今年內覆蓋全泰國71府，涉及1500店及5000配送員；亦已與馬來西亞必勝客（Pizza Hut）簽訂商務協議，並於吉隆坡試點落地，計劃今年第四季擴大覆蓋服務範圍。

擬攻台快電商市場

管理層也透露，Zeek正計劃進軍台灣，預計可以透過跟當地的便利店、超市等合作，借助對方密集的前置店攻打快電商市場，惟相關合作目前仍在洽談當中，將適時公布。

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