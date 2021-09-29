經濟

港上月進出口貨值遜市場預期

【明報專訊】政府統計處昨公布上月商品貿易統計數字，本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別升25.9%和28.1%，兩者均略低於市場預期的26%及28.9%；8月份錄得有形貿易逆差263億元，相等於商品進口貨值5.7%。8月商品整體出口貨值為4337億元，進口貨值為4600億元。經季節性調整的數字顯示，截至8月止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值上升3.3%，進口貨值也上升3.7%。

有形貿易逆差錄263億

政府發言人表示，8月商品出口貨值繼續按年顯著增長，輸往中國內地、美國、歐盟和多個其他亞洲市場的出口明顯上升。例如輸往內地升30%，輸往韓國、泰國及新加坡均升逾30%，輸往美國13%。

展望未來，環球經濟復蘇和區內貿易往來暢旺，短期內應繼續惠及香港的出口表現。然而，環球疫情發展仍為經濟前景帶來不確定性，中美關係、地緣政治緊張局勢也須關注。

分析料年內維持逾20%增長

大新銀行高級經濟師溫嘉煒認為，整體表現與市場預期相若，僅出口貨值略低於其預期的27.6%；本港與大部分主要貿易伙伴的進出口貿易均錄得按年雙位數增長，顯示全球經濟在後疫情時期保持復蘇，帶動香港貿易蓬勃增長。該行預期，今年餘下時間本地進出口大致可維持20%以上的增長，中國內地經濟表現、中美貿易關係及疫情發展等是主要不明朗因素。

相關字詞﹕統計處 中美貿易 中美關係 貿易逆差

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