經濟

微軟CEO：去年差點成功收購TikTok

【明報專訊】路透社報道，微軟（美：MSFT）行政總裁納德拉（Satya Nadella）在美國時間周一晚上表示，微軟去年差一點成功收購社交媒體應用TikTok經歷，是他「經手過最奇怪的一件事（the strangest thing I've ever worked on）」。

時任美國總統特朗普去年以收集美國用戶數據構成國家安全擔憂為由，要求TikTok母公司字節跳動出售TikTok美國業務。

微軟於是在2020年8月開始就收購談判，除微軟外，交易還一度涉及甲骨文（美︰ORCL）及沃爾瑪（美︰WMT），但交易到9月就宣告談判破裂。

本期待將資訊安全雲計算帶給TikTok

納德拉在一研討會上透露：「首先是TikTok找上了我們。我們沒有去找TikTok。」他續稱，TikTok被夾在中美的很多事情之間，「前總統特朗普對自己想做的事情有獨特的看法，然後TikTok就過來了。（美國政府）有一套特定的要求，然後它又消失了。」

納德拉說，吸引字節跳動首席執行官張一鳴接觸微軟的是公司與內容審核和兒童安全有關的服務，而納德拉原本期待將微軟的資訊安全、兒童安全和雲計算專業知識帶給TikTok。至於字節跳動剝離TikTok的計劃，隨着特朗普今年1月離任而落幕，TikTok賣盤最終沒有達成任何交易。

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