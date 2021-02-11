經濟

AEON信貸半年多賺13%

【明報專訊】AEON信貸財務（0900）公布截至8月底為止的中期業績，期內純利按年上升13.08%至1.72 億元，中期股息為0.22元，與去年同期相同。集團純利上升，主要是由於減值虧損及減值準備減少75%，至3484萬元，逾期客戶貸款佔整體總額按年下跌1.4個百分點至3.4%。董事副總經理黎玉光表示，該行已維持一個不錯質素的資產組合，減值準備已到可接受水平，雖然不預期下半財年減值準備按年跌幅如會上半財年多，但仍會有一定的改善。

整體銷售額按年上升22.4%

集團上半財年收入按年下跌10.94%至5.12億元，作為主要收入的淨利息收入，期內下跌12.12%至4.17億元。

AEON指，期內集團整體銷售額按年上升22.4%，不過銷售增長在第二季度才逐步地帶動應收款項增長，因此上半財年每月循環應收信用卡帳款及應收私人貸款帳款仍低於去年同期。

料消費券可帶動個人消費信貸增長

黎玉光表示，目前政府派發消費券，可以刺激港人消費，過去數周用於飲食的支出有所上升，該行亦有進行飲食和網上消費的推廣，可帶動個人消費信貸增長，因此該行對下半年信用卡和私人貸款的增長前景樂觀。

另外，該行目前資產質素穩定，亦有助支持消費信貸的增長同時，保持較佳的資產質素。該行將更好地運用數據分析，以加強其市場推廣及信貸控制活動。

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