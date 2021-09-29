經濟

中港股市下挫 本季強積金平均蝕1.2萬

【明報專訊】近月中港股市反覆向下，拖累大部分強積金基金表現疲弱。積金評級公司MPF Ratings最新數據顯示，截至9月24日為止，所有主要強積金資產類別在月初至今均錄得虧損。當中，香港及中國股票基金連續4個月錄得投資虧損，9月初至今跌5.34%，而今年第三季則跌15.03%。強積金體系預計將在本季錄得550億元的季度累計總投資虧損，相當於每名強積金成員蝕1.2萬元，為疫情以來最多。

中港股票基金 今年累計虧損一成

近日市場氣氛受恒大（3333）財困影響，MPF Ratings主席叢川普表示，投資者早已擔憂內地的監管干預和本地的經濟增長，負面消息持續影響強積金回報，令強積金的香港及中國股票基金月內再跌5.34%，年初至今的累計投資虧損則約一成。他續稱，雖然9月份將面臨重大虧損，但此前強積金已連續五季錄得投資收益，認為成員不應過分驚慌。

駿隆強積金9月人均蝕5347元

強積金顧問公司駿隆則指出，9月份駿隆強積金綜合指數跌2%，人均蝕5347元；今年至今回報僅剩0.6%，人均賺1688元。當中以港股基金表現最差，香港股票基金月內跌5%，今年以來跌9.9%；香港股票（指數追蹤）基金9月跌5.8%，今年以來跌9.2%。預設投資策略（核心累積基金）雖然在9月內跌1.2%，今年至今仍升7.8%。

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