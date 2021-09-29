經濟
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Visa:76％港受訪者 盡可能用非接觸式支付

【明報專訊】本港在新冠疫情、政府電子消費券等因素推動下，電子支付方式大行其道。Visa發表研究報告指出，有76%本地受訪者表示，有意盡可能使用非接觸式支付，並有逾六成人希望減少使用現金。

Visa於今年6月15日至28日期間，訪問香港、新加坡、美國等多地共2250家少於100名員工的小型及微型商戶，以及多地合共1500名消費者。該機構發現，在香港地區有八成受訪企業及消費者認為，新冠疫情已永久地改變支付方式。其中新冠疫情大幅增加消費者對接觸現金及支付讀卡機的憂慮，有約76%受訪消費者稱有意盡可能使用非接觸式支付，較全球平均值約60%高出16個百分點；另有65%人希望減少使用現金，亦較全球平均約43%高。

冀減少用現金比例高於全球平均

此外，本港有48%受訪消費者稱，如商戶只提供需要接觸收銀員或共享設備的支付方式，則不會於此類商戶購物；反映部分商戶若不應用相關支付方式，或將面臨失去客戶的風險。本地企業方面，有83%受訪小型及微型企業預計，消費者將一如既往或甚至比現時更傾向使用非接觸式支付；並有51%受訪者認為，非接觸式支付列為其中一項滿足客戶期望必要投資。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，新冠疫情及港府推出電子消費券計劃推動下，消費者的習慣行為亦因而改變；報告亦顯示香港商戶及消費者已準備更好應用電子支付。

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