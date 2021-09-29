經濟
電子消費券

八達通：藉消費券拓網購中高檔消費 電子產品單價普遍逾千元

【明報專訊】消費券使用近兩個月，有七成人選用八達通領取消費券，八達通指出，在過去一個半月內，消費券帶動用戶消費金額倍升，八達通亦藉此拓展以往未能涉及的市場，如珠寶金飾和網購平台。八達通市場營業及市務總監李玉兒表示，是次消費券「可以話令八達通在港達到全面覆蓋，以實踐集團一直以來的發展目標」。隨着第二期消費券即將發放，李玉兒表示，派發首日撞正 「紅日假期」（10月1日），增強市民外出消費意欲。

明報記者 陳麗歡

李玉兒表示，由8月1日至本月19日期間，用戶日均零售交易金額較未有消費券時期升2倍，筆數升1.5倍，同時有超過七成用戶已用畢首筆2000元消費券，顯示消費券對刺激經濟達明顯的效用，惟她未有透露具體金額。

用戶消費佔比金額最多為超市百貨

行業方面，李玉兒稱，八達通用戶消費佔比金額最多是超市百貨類別，金額升幅則以電子產品和酒店餐飲跑出，當中電子產品客單價普遍超過1000元。消費券明顯推高街市檔主對電子支付的接受力，有檔主反映會在消費券期間留意顧客使用量，再考慮消費券過後會否續租讀卡器。

今年截至本月中旬，八達通新增3萬個商戶，商戶種類亦逐漸擴大，收款商戶由過往的民生類別，擴展至中高檔的商戶群，如大型電子商店、酒店餐飲，網店、珠寶金飾、時尚服裝及美妝產品。李玉兒指出，每月申請的商戶數較以往未有消費券時期，升幅達4倍至5倍，雖然現時申請商戶數較7月、8月的高峰期稍微回落，但數目仍然高企。

電子錢包8月活躍用戶量增六成

她又表示，儘管八達通在實體店已有較高的滲透率，但在網店方面仍有很大的增長空間，未來兩個月會與其他支付平台合作，主攻外國品牌網店，以拓展其市場份額。

用戶使用方面，李玉兒表示， 雖然八達通以實體卡作為主要消費媒介， 但消費券連帶推升手機八達通電子錢包的使用率， 8月的活躍用戶數量較以往增加六成，7月和8月使用轉數快的增值額和筆數較今年首季升五成，eDDA （電子直接付款授權服務） 的用戶數量亦上升四成。

李玉兒又表示，首期消費券有99％的用戶已領取消費券，餘下的1％或是一些獨居長者和當時人未身處香港。她提醒，第一批登記消費券的市民，領取有效期為3個月，截至日期為10月31日。

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