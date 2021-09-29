譚仔國際料中下限定價 下周四上市

創勝東莞農商銀行暗盤潛水

其他新股方面，內地生物製藥商創勝集團（6628）及東莞農村商業銀行（9889）今日掛牌上市，惟兩者昨晚暗盤潛水。其中創勝集團於輝立暗盤收報13.16元，比招股價16元跌17.75%；每手500股計，一手帳面蝕1420元。另耀才暗盤價收報13.4元，較招股價低16.25%；另富途暗盤收市價則跌17.63%至13.18元。

創勝集團昨日公布招股結果，香港公開發售部分超購達59.7倍，一手中籤率為15%，認購40手可穩中一手；該股以招股價上限的16元定價。

至於東莞農商銀行於輝立暗盤收報7.5元，較招股價7.92元低5.3%；以每手1000股計，一手賬帳蝕420元。耀才暗盤價收報7.6元，比招股價低4.04%；另富途暗盤收市價亦跌4.8%，至7.54元。

招股結果方面，東莞農商銀行在香港公開發售為22%，中籤率為100%，上市定價為7.92元，屬招股價之下限。

明報記者

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