經濟

舖王家族逾4億沽灣仔商業項目蝕4%

【明報專訊】「舖王」鄧成波今年5月離世後，其家人先後沽出多個物業；市場消息指，鄧氏家族最新以約4.15億元，售出灣仔駱克道莊士企業大廈寫字樓及酒店部分，持貨7年，帳面蝕約1780萬元離場。

上述莊士企業大廈寫字樓及酒店部份，總面積約44,829方呎，原叫價6.2億元，據悉最新減價2.05億元或33%，以4.15億元售出，呎價約9257元。資料顯示，鄧成波是於2014年分批購入項目，總成本約4.328億元，現帳面蝕約1780萬元或逾4%。

「手套大王」4.5億 購億京觀塘商廈3層

另市場消息指出，億京最新拆售的觀塘道368號商廈，獲買家大手入市，據悉，有「手套大王」之稱的港區全國政協委員、嘉鴻集團董事長葉建明，最新以約4.5億元連購三層，合共涉及28358方呎，以不同樓層計，呎價由1.54至1.64萬元。

另會德豐地產將軍澳日出康城MARINI即將入伙，推出首批80個車位本周日（10月3日）發售，車位定價210萬至220萬元，總市值約1.71億元。

會德豐周日開賣MARINI車位

此外，土地註冊處資料顯示，旺角先達廣場1樓相連舖位，每個面積112方呎，分別於8月底、9月初售出，成交價同為220萬元，呎價即約1.96萬元。兩舖位原業主為同一人，於2012年以1940萬元一併購入，持貨9年後共套現440萬元，帳面勁蝕1500萬元或77%。

相關字詞﹕舖位蝕讓 先達廣場 車位拆售 觀塘道368號 灣仔莊士企業大廈 鄧成波家族

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