經濟

香港興業7200萬沽半山老牌豪宅賺13倍

【明報專訊】市區傳統豪宅交投活躍，有發展商高層或相關人士，亦趁機沽貨。土地註冊處資料顯示，落成於1957年、樓齡達64年的港島中半山寶雲大廈，一個實用面積2521方呎低層單位，本月初以7200萬元售、實呎28,560元，售價及呎價均創該廈新高。

持寶雲大廈低層戶30年 呎售2.85萬創新高

單位原業主為興祥投資有限公司（HAGENT INVESTMENT LIMITED），公司董事包括香港興業（0480）主席兼董事總經理查懋誠、董事總經理鄧滿華等人。該公司於1991年以500萬元購入上述物業，持貨30年，帳面大幅獲利6700萬元，賺幅逾13倍。至於登記買家為馮依琪（FUNG YEE KEI KAY），與禹銘前董事總經理馮耀輝女兒中英文名相同，料為同一人。

另屯門「龍牀盤」菁雋有短炒業主蝕使費沽貨。土地註冊處資料顯示，菁雋一個131方呎低層開放式戶，9月初以255萬元由麥姓新買家購入、實呎19,466元。單位原業主姓梁，今年1月以235萬元購入，持貨8個月，帳面獲利20萬元或8.5%；但由於其購入時要負責付樓價一成額印SSD辣稅涉23.5萬元，連佣金和其他開支，料實蝕12萬元離場，蝕幅約5%。此外，由於原業主持貨不足一年，須付樓價15%、即逾38萬元辣稅，據悉相關稅款由新買家負責。

菁雋開放戶業主損手5%離場

另沙田第一城9月暫錄21宗成交，與上月相若。中原分區營業經理侯惠良表示，屋苑12座高層C室新近易手，實用面積484方呎3房戶，以818萬元易手、實呎16,901元；原業主2013年以530萬元購入，帳面賺約288萬元或54%。

相關字詞﹕沙田第一城 龍床盤 菁雋 香港興業 寶雲大廈

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