經濟

市建局鴻福街項目收36份意向書

【明報專訊】雖然近日股市波動，但無阻發展商競投新土儲的意欲，市建局旗下土瓜灣鴻福街/銀漢街項目，以及港鐵（0066）旗下東涌牽引配電站項目，同於昨日截收意向，分別收到36份及35份意向書。

與庇利街項目接獲意向書數目相同

市建局公布，鴻福街/銀漢街項目共收36份意向書，即與今年6月招收意向，最終由恒地（0012）於本月初以近82億元、每方呎樓面地價11,414元投得的土瓜灣庇利街/榮光街項目所收到的意向書數目相同。是次鴻福街/銀漢街項目有份遞交意向書的主要發展商，包括長實（1113）、恒地、新地（0016）、會德豐、信置（0083）、新世界（0017）、中海外（0688）、招商局置地（0978）、英皇國際（0163）、華懋、南豐、路勁（1098）等。

英皇：發展成小區 擬獨資參與競投

英皇國際物業經理蔡宏基表示，鴻福街/銀漢街項目佔地近5萬方呎，估計可建約750伙，屬小區規劃項目，加上公司與市建局有合作經驗，對項目有興趣，現階段傾向獨資參與。

上述項目面積約4.93萬方呎，可建樓面逾44.37萬方呎。綜合各大測量師行，估值介乎48.8億至57.69億元，即每方呎樓面地價約1.1萬至1.3萬元。

紅磡、土瓜灣不乏新盤登場；其中恒地紅磡黃埔街重建項目，屬該集團近年重點市區發展，商住總樓面達100萬方呎，計劃3期發展提供約2600伙住宅，戶型涵蓋開放式到4房，第1期主要位處機利士南路和寶其利街一帶，擬第四季首階段推出約300伙。

港鐵東涌牽引配電站收35份意向書

另東涌牽引配電站昨日亦截收意向書，港鐵公布，項目總共收到35份意向書，綜合現場及發展商消息指出，有份遞交意向書的主要發展商，包括長實、新地、新世界、恒地、會地、信置、南豐、華懋、路勁、英皇、中海外等。上述住宅項目，可建樓面93.95萬方呎樓面，料可提供1400至1800個住宅單位；綜合業界估算，項目估值約42.28億至75.16億元，每方呎樓面地價約4500至8000元。

相關字詞﹕地皮招標 意向書 港鐵 市建局 土瓜灣鴻福街/銀漢街項目 東涌牽引配電站物業發展項目

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