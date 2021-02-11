經濟

星凱．堤岸料首推不少於267伙

【明報專訊】中洲置業在港首個新盤，位於火炭坳背灣街的星凱．堤岸，獲批預售樓花後成為市場焦點，今日將向傳媒開放示範單位；中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱．堤岸快上載樓書，本周內開放示範單位，及短期內開價。楊聰永續稱，星凱．堤岸首推單位料提供不少於267伙，將涵蓋1房至3房間隔，而項目已接獲近千個準買家查詢。

星凱．堤岸設1335伙，主打1至3房戶，其中1房佔約29%，2房佔約35%，3房單位則佔29%，實用面積約330至950方呎；其中約70%單位估計可望城門河景和遠山景觀。

名媛薛芷倫1773萬購揚海兩房

另一方面，嘉里（0683）牽頭發展的黃竹坑港島南岸揚海，屢獲名人追捧；土地註冊處資料顯示，項目2B座中層E室，實用面積553方呎2房戶以1773萬元售出，實呎3.2萬元，登記買家為薛安儷（SIEH LOUVAINE FANNY），即有「BALL后」之稱的名媛薛芷倫。

另外，新世界（0017）主席鄭家純妻子葉美卿，本月初以1564.8萬元購入揚海1B座中層E室，實用面積523方呎2房戶、實呎2.99萬元，她早前亦以1580.4萬元、實呎逾3萬元購入同座同面積E室，即兩伙共作價逾3145萬元。

百老匯電器家族成員李惠貞及鄧靄庭，以8507.9萬元購入項目3伙。

百老匯電器家族成員8507萬掃3伙

3伙包括以1783.7萬元、實呎3.22萬元購入實用面積553方呎的2B座中層E室；另實用面積850方呎2A座中高層C室、實用面積955方呎同座高層A室，以3165.6萬元及3558.6萬元購入，實呎同約3.72萬元。

相關字詞﹕名人入市 新盤推售 百老匯電器家族 葉美卿 薛芷倫 揚海 中洲置業 星凱．堤岸

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