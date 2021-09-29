官方樓指7月破頂 上月微跌0.15% 大單位樓價升勢最突出 租金指數升1.6%

明報記者 陳寶恩

差估署最新數據顯示，局方將7月本港私宅售價指數，由原來396.3點修訂為397.7點，打破2019年5月時創下的396.9點的紀錄，成新歷史高峰；至於8月私宅售價指數，最新報397.1點，按月跌0.15%，但仍為第二高紀錄。若相對去年12月錄得379.9點，今年首8個月計，樓價累積上升4.5%。

今年首8月整體樓價累升4.5%

若按5類單位計，8月售價指數按月升幅最大為E類單位（實用1722方呎以上），報329點、按月升1.8%；其次是D類單位（實用1076至1721方呎），報332.9點、按月升1%，顯示大額豪宅的價錢有「追落後」之勢，走勢明顯優於大市。至於市場最關心的A類細單位（實用面積430方呎以下），報441.9點、按月升0.6%。

431至1075呎中型單位按月呈跌勢

另跌幅最大是C類中型單位（實用面積753至1075方呎），報342點，按月跌1.95%；此外，B類單位（實用面積431至752方呎），報383.4點，按月跌0.49%，成兩類錄按月下跌的單位類別。

私宅租金方面，8月租金指數報182.2點，按月升1.6%，升幅為今年首8個月按月最大，今年首8個月累升3.17%。分5類單位計算，以C類單位升幅最大，8月報161.6點，按月升1.83%，首8個月就升5.48%，同樣跑贏大市。

分析：施政報告發表後 大市更明朗

本港樓價於歷史高位徘徊，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓價現處整固期，加上受內地調控經濟影響，令8月私樓售價指數微跌，但他認為疫情紓緩，第四季樓價將反覆向上，黃竹坑港島南岸晉環、揚海等貴價盤早前開紅盤，將帶動豪宅價錢「追落後」。

利嘉閣研究部主管陳海潮稱，近月股市波動，加上中央對內地多個行業板塊進行整改，亦一度有傳聞指或加強對本港樓市的干預；不過，特首林鄭月娥下周將發表任內第5份施政報告，待房策措施具體公布後，樓價將靠穩上升，大市走勢會更明朗。