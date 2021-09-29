經濟

官方樓指7月破頂 上月微跌0.15% 大單位樓價升勢最突出 租金指數升1.6%

【明報專訊】樓價在突破歷史高峰後反覆，差餉物業估價署公布，最新修訂的7月私宅售價指數為397.7點、創歷史高峰，比2019年5月、即反修例風波爆發前的原紀錄396.9點高0.2%，而最新公布的8月私宅售價指數為397.1點，即較7月歷史高位微跌0.15%，但仍屬歷史次高；而8月以實用1722方呎以上大單位的售價指數，按月錄1.8%升幅最標青。總結今年首8個月，私樓售價指數累升4.5%，業界估計第四季樓價仍將反覆向上。

明報記者 陳寶恩

差估署最新數據顯示，局方將7月本港私宅售價指數，由原來396.3點修訂為397.7點，打破2019年5月時創下的396.9點的紀錄，成新歷史高峰；至於8月私宅售價指數，最新報397.1點，按月跌0.15%，但仍為第二高紀錄。若相對去年12月錄得379.9點，今年首8個月計，樓價累積上升4.5%。

今年首8月整體樓價累升4.5%

若按5類單位計，8月售價指數按月升幅最大為E類單位（實用1722方呎以上），報329點、按月升1.8%；其次是D類單位（實用1076至1721方呎），報332.9點、按月升1%，顯示大額豪宅的價錢有「追落後」之勢，走勢明顯優於大市。至於市場最關心的A類細單位（實用面積430方呎以下），報441.9點、按月升0.6%。

431至1075呎中型單位按月呈跌勢

另跌幅最大是C類中型單位（實用面積753至1075方呎），報342點，按月跌1.95%；此外，B類單位（實用面積431至752方呎），報383.4點，按月跌0.49%，成兩類錄按月下跌的單位類別。

私宅租金方面，8月租金指數報182.2點，按月升1.6%，升幅為今年首8個月按月最大，今年首8個月累升3.17%。分5類單位計算，以C類單位升幅最大，8月報161.6點，按月升1.83%，首8個月就升5.48%，同樣跑贏大市。

分析：施政報告發表後 大市更明朗

本港樓價於歷史高位徘徊，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓價現處整固期，加上受內地調控經濟影響，令8月私樓售價指數微跌，但他認為疫情紓緩，第四季樓價將反覆向上，黃竹坑港島南岸晉環、揚海等貴價盤早前開紅盤，將帶動豪宅價錢「追落後」。

利嘉閣研究部主管陳海潮稱，近月股市波動，加上中央對內地多個行業板塊進行整改，亦一度有傳聞指或加強對本港樓市的干預；不過，特首林鄭月娥下周將發表任內第5份施政報告，待房策措施具體公布後，樓價將靠穩上升，大市走勢會更明朗。

相關字詞﹕私人住宅售價指數 中原地產 萊坊 利嘉閣地產 差估署

上 / 下一篇新聞

星凱．堤岸料首推不少於267伙
星凱．堤岸料首推不少於267伙
9月一手成交1720宗 3個月高位
9月一手成交1720宗 3個月高位
市建局鴻福街項目收36份意向書
市建局鴻福街項目收36份意向書
香港興業7200萬沽半山老牌豪宅賺13倍
香港興業7200萬沽半山老牌豪宅賺13倍
舖王家族逾4億沽灣仔商業項目蝕4%
舖王家族逾4億沽灣仔商業項目蝕4%
女地產代理涉收下屬5萬元賄款 遭廉署起訴
女地產代理涉收下屬5萬元賄款 遭廉署起訴
高盛再降中國GDP預測 限電影響工業 人行：仍有條件實施正常貨幣政策
高盛再降中國GDP預測 限電影響工業 人行：仍有條件實施正常貨幣政策
上月全國規模以上工業企業利潤增10%
上月全國規模以上工業企業利潤增10%
國家能源局召專題會議 能源股受惠急升
國家能源局召專題會議 能源股受惠急升
金管局：銀行從業員技能不足 需建人才庫
金管局：銀行從業員技能不足 需建人才庫
mBridge公布中期研究成果
mBridge公布中期研究成果
譚仔國際料中下限定價 下周四上市
譚仔國際料中下限定價 下周四上市
壹傳媒事務審查員獲手令進大樓蒐證
壹傳媒事務審查員獲手令進大樓蒐證
八達通：藉消費券拓網購中高檔消費 電子產品單價普遍逾千元
八達通：藉消費券拓網購中高檔消費 電子產品單價普遍逾千元
Visa:76％港受訪者 盡可能用非接觸式支付
Visa:76％港受訪者 盡可能用非接觸式支付
周大福︰8月港澳同店銷售增長50%
周大福︰8月港澳同店銷售增長50%
中港股市下挫 本季強積金平均蝕1.2萬
中港股市下挫 本季強積金平均蝕1.2萬
AEON信貸半年多賺13%
AEON信貸半年多賺13%
吉利李書福進軍智能手機 總投資額傳百億
吉利李書福進軍智能手機 總投資額傳百億
余文樂捐《CRYPTOPUNK 9997》賣3385萬
余文樂捐《CRYPTOPUNK 9997》賣3385萬
微軟CEO：去年差點成功收購TikTok
微軟CEO：去年差點成功收購TikTok
金管局要求銀行上報恒大敞口 包括貸款衍生品 憂金融潛在風險
金管局要求銀行上報恒大敞口 包括貸款衍生品 憂金融潛在風險
港上月進出口貨值遜市場預期
港上月進出口貨值遜市場預期
物流平台Zeek目標兩年後赴美掛牌 上季估值按年漲逾倍
物流平台Zeek目標兩年後赴美掛牌 上季估值按年漲逾倍
聯儲局暗示或加息 震散科技股 美10年國債孳息率高見1.56厘
聯儲局暗示或加息 震散科技股 美10年國債孳息率高見1.56厘
全球能源供應短缺 國際油價近3年高
全球能源供應短缺 國際油價近3年高
法拉利伙蘋果前首席設計師開發全電動車
法拉利伙蘋果前首席設計師開發全電動車
張兆聰：冷吼核電炒落後 留意中廣核
張兆聰：冷吼核電炒落後 留意中廣核
植耀輝：運費難回落 利好航運股業績
植耀輝：運費難回落 利好航運股業績
技術取勝：中遠港口上試7.2元
技術取勝：中遠港口上試7.2元
劉思明：能源價漲 中遠海能借勢炒
劉思明：能源價漲 中遠海能借勢炒
周顯：中央必然施壓地產商
周顯：中央必然施壓地產商
湯文亮：爛尾樓與爛尾數樓
湯文亮：爛尾樓與爛尾數樓
匯豐范卓雲：聚焦新能源先進科技ESG股
匯豐范卓雲：聚焦新能源先進科技ESG股