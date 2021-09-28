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濱景花園3房再破千萬 追平屋苑紀錄

【明報專訊】樓價高企，就連二線屋苑都錄高價成交，其中沙田濱景花園一個3房單位，以1005萬元售出，追平2019年同類單位歷史高價。另鰂魚涌太古城本月成交量雖然回落，但有長情業主沽出一個3房單位，持貨40年勁賺18倍。

中原地產分行區域營業董事黎宗文表示，濱景花園1座中層A室，實用面積645方呎，3房連套房間隔，以1005萬元易手，實呎15,581元。資料顯示，屋苑最高成交價紀錄，於2019年中同一面積單位以1005萬元所創下，換言之，上述成交追平2019年所創下的屋苑紀錄。原業主則於2017年以800萬元購入單位，持貨4年，帳面獲利約205萬元離場，單位升值25.6%。

太古城業主持貨40年帳賺18倍

另中原地產資深分區營業經理王秀芬指，太古城本月暫錄12宗，較上月全月約20宗回落，其中翠榕閣中層F室，實用面積897方呎，3房套間隔，附有露台，望園景，以1639.8萬元易手，實呎18,281元。原業主1981年10月以87萬元買入，帳面獲利1552.8萬元或約18倍。

此外，銀主單位亦獲承接，香港置業分行首席聯席董事文愛玲表示，奧運站君滙港1座低層A室，原則4房改3房間隔，實用面積1371方呎，以約2880萬元成交，實呎21,007元。

君滙港銀主盤2880萬沽 低市價一成

上單位原業主2007年3月以約1,199萬元購入，其後淪為銀主盤，是次成交價較買入價升1681萬元或1.4倍。

不過，亦有業主移民減價沽貨。中原地產高級資深分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣27座高層C室，實用574方呎，2房間隔，原叫價750萬元，業主因移民急於賣樓，累減52萬元後以698萬元售出，實呎12,160元，成交價較市價低約5%。

業主移民 珀麗灣2房低市價5%易手

上址原業主2006年8月以242萬元買入單位 ，帳面獲利456萬元或1.9倍。

相關字詞﹕銀主盤 君滙港 太古城 高價成交 濱景花園

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