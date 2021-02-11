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星凱‧堤岸KOKO國慶假開示位搶攤 最快本周齊開價 14盤國慶假推售516伙餘貨

【明報專訊】快將踏入十月，新盤陷入混戰局面，紛紛趕在「十．一」國慶檔期開售搶客，部署多時的內房中洲置業在港頭炮火炭星凱．堤岸，預計最快日內上載樓書，周五(國慶日)起向公眾開放示範單位；日前已上載樓書的會德豐藍田KOKO RESERVE，同於周五起開放示位，並預告3房或以上戶型將招標推出。兩盤最快本周開價的同時，綜合市場資訊，將有約14個新盤、共約516伙餘貨於周五發售，令今年國慶連周末長假，新盤市場變得熱鬧。

明報記者 陳寶恩

大型新盤整裝待發，星凱·堤岸上周獲批預售後隨即展開推售部署。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱·堤岸涉及1,335伙，最快本周上載樓書，以及公布首張價單，定價將參考近一年開售的鐵路上蓋項目。適逢周五十·一國慶連周末長假，項目將向公眾開放示位，其中今年內曾認購新盤的向隅客，可以優先參觀，示範單位包括1房至3房戶型。

另外，會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO RESERVE日前上載樓書，部署周五優先開放示範單位及展銷廳予VIP參觀，周六起公眾可參觀。根據樓書，KOKO RESERVE提供82伙，戶型由2房至4房，標準戶佔71個，實用504至1175方呎；另11個特色戶，包括5伙天際複式單位，實用1755至1992方呎。黃又指出，其中3、4房及特色單位傾向招標出售。項目預計2022年9月落成，樓花期約1年。

LP10周五推售179伙 其中3伙招標

此外，南豐集團香港地產處執行董事許謙讓指，將軍澳日出康城LP10 落實周五開售179伙，當中176伙來自上周公開的5號價單，實用634至1205方呎，有75伙2房，其中32伙為2房全海景戶；另85伙為3房及16伙4房戶，平均實呎21887元、折實均呎17401元，折實市值約25億元。同日推3伙4房大宅招標、實用1521至1523方呎。許指、4房招標單位意向呎價逾2萬元。直至昨晚止，市場預計暫收逾400票，以周五價單推售176伙計，超額逾1倍。

維港1號周五推售220伙餘貨

綜合一手住宅銷售資訊網，周五將有14個新盤推售，涉約516伙。嘉里（0683）4個現樓新盤，包括何文田皓畋、喇沙利道瀚名、九龍半山龍駒道緹山共推出5伙分層；另屯門掃管笏滿名山推5幢洋房，周五起招標。中海外（0688）啟德維港1號周五推售220伙，包括174伙以價單推；另46伙招標。

個別新盤再錄高價成交，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第1期，昨透過招標連沽2伙特色戶，其中別墅WV8的5、6樓B室，實用1124方呎連260方呎平台、293方呎天台，成交價1922.8萬元、實呎1.71萬元，成交價料創項目新高。

相關字詞﹕維港1號 緹山 瀚名 皓畋 星凱．堤岸

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