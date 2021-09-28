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經濟
2021年9月28日星期二
技術取勝
投資策略
TVB委曾志偉蕭世和任總經理 分管內容及商務發展 消息指續覓行政總裁
TVB未來6年投資66億 三大免費台最多
甘比個人沽清恒大 兩周售逾1.96億股
海航控股通過重組方案 負債率降至81%
彭博指紹興子公司求援 融創股價急挫9％
受惠消費券 AlipayHK上月交易額升逾倍
新交所：有中資擬申請當地SPAC上市 聚焦東南亞及中國 有別港專注單一市場
吉利富豪旗下極星赴美SPAC上市 估值1557億
譚仔截孖展超購12倍 富途擬港第二上市
劉怡翔出任平保壹賬通董事
玖紙全年多賺七成 末期息增五成
中海油擬回A籌350億人幣 消息帶動股價升半成
未來資產伙花旗 推本港首隻主題式ETF窩輪
貴州茅台換帥 新任董事長：推各項改革
時代集團全年虧損擴至1.5億
供應緊張庫存減 油價升2% 高盛料布油年底見90美元
美10年債息升穿1.5厘 科技股下挫
聯儲局「鷹派」行長羅森格倫提前退休
張兆聰：中海油屬少數強勢股可留意
曾國平：聯儲局與語文通脹
劉宇亮：港股望國慶後回穩
薛偉傑：加傳拒向華出口發動機 中國渦槳支線客機被「卡脖子」
技術取勝：金風科技短線轉弱
何民傑：首次置業計劃有助年輕人「上車」
張兆聰：三大弱勢板塊 港地產股彈力較佳
周顯：仍有人低吸恒大債？
湯文亮：勿以為認罪可換自由
星凱‧堤岸KOKO國慶假開示位搶攤 最快本周齊開價 14盤國慶假推售516伙餘貨
資策方文彬：下季擬推粉嶺山頂兩洋房項目
騰訊音樂副總裁 3155萬購揚海3房
濱景花園3房再破千萬 追平屋苑紀錄
葉劍波家族禮頓山相連戶2.1億放售
交加街舊樓申強拍 估值4.8億
技術取勝：金風科技短線轉弱
【明報專訊】華潤啤酒嘗試反彈（圖）
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