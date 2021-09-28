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薛偉傑：加傳拒向華出口發動機 中國渦槳支線客機被「卡脖子」

【明報專訊】本文見報之時，正是世界五大航空展之一的「珠海航空展」開幕首日。然而，數日前又傳出消息，指加拿大政府拒絕向普惠公司（Pratt & Whitney）發出向內地出口航空發動機的許可證，令後者已研製多年的支線客機「新舟700」（MA700）遲遲未能首飛，面對極不明朗的前景。很多內地網友擔心的航空發動機斷供問題，可能已經發生了。

「新舟700」是中國航空工業集團屬下的西安飛機工業（下稱西飛）研製的渦槳支線客機，最早在2006年開始論證，2013年12月正式立項。西飛當時的想法，是研製一款比「新舟60」和「新舟600」載客量更多（68至86個座位）、更先進、能打入歐美市場的渦槳支線客機，從而晉身成為全球主要的渦槳飛機生產商之一。

傳因涉及工業間諜活動風險

資料顯示，西飛公司是在2017年6月20日和普惠公司簽約，採購其新款渦輪螺旋槳發動機PW150C，作為「新舟700」的標準配備發動機，合約總金額約為30億美元。據「飛行國際」近日報道，普惠公司在2018年7月，已向加拿大政府申請向西飛公司出口發動機，但直至2020年被加拿大全球事務部駁回。

對於拒批出口傳聞，加拿大全球事務部表示，不對具體個案發表評論。但它強調，加拿大的出口管制制度，旨在以符合加拿大的外交和國防政策、安全利益和國際義務的合法方式，來控制軍用、軍民兩用和戰略物資及技術的出口。

而普惠公司所在的加拿大魁北克市的法語媒體則報道，已有3個消息來源證實，加拿大全球事務部一直拒絕批出出口許可證，原因是覺得有工業間諜活動的風險，擔心產品被仿製。

其實，這宗民用航空發動機交易弄致現時局面，也不難理解。除了可能真的擔心被抄襲仿製之外，加拿大政府在2018年12月應美國政府要求，扣押過境轉機的孟晚舟，而中國政府亦在幾日後，拘捕了兩名加拿大居民，指兩人在內地從事間諜活動，中加關係隨即急轉直下。

孟晚舟事件後 中加關係急轉直下

到了2020年，美國政府又將中航工業集團和西飛列入「軍事最終用戶」（MEU）名單。因此，加拿大政府拒絕向西飛出口發動機，原因有可能超過一個。究竟是應美國政府的要求，還是加拿大政府自己的決定，抑或兩者都有，只有它自己才知。

雖然中加雙方剛在上周六「交換人質」解決外交危機，但以現時的中加關係，加上中航工業集團和西飛公司的業務軍民融合的敏感背景，要加拿大政府重新考慮發出出口許可證，短期內也未必樂觀。

因為相對於中國商飛是專門成立來研製民航機，西飛和母公司中航工業卻早就研製和生產多款軍用機。雖然渦輪螺旋槳發動機的推力和速度有限，不能用於戰鬥機，但卻可以應用於部分軍用運輸機和預警機，包括艦載預警機。

至今為止，西飛公司都未有評論「新舟700」可能無法使用普惠公司的PW150C發動機一事。但業內人士一般認為，「新舟700」的整體設計只是大致追平法國和意大利合資的支線客機生產商ATR已生產多年的ATR-72，主要是倚靠功率較大的PW150C，才能夠在載客量上勝過ATR-72（兩者分別最多可載客86人和72人）。

「新舟700」首飛遙遙無期

「新舟700」本來計劃在2019年底進行原型機首次試飛，2021年底完成適航取證。但因為進度落後，後來改稱2020年第三季首飛。

但現實是，2020年3月27日，「新舟700」首架靜力試驗機交付時，很多人已經有疑問，為何發動機的位置空空蕩蕩。之後，用於試飛的原型機消息一直很少，官媒甚至絕口不提首次試飛時間。

至於中國用作備胎的國產民用渦槳發動機AEP500，號稱功率可以達到5000kW，比PW150C還略大一點，但估計要2028年才能夠取得適航證。意味至少要2031年才開始量產。到時，其競爭力和市場需求很可能已經大減。因為空巴集團已計劃，在2035年推出3款使用氫燃料的短程客機；還有幾間英國和意大利公司屆時亦可能已推出小型電動飛機。

倘若不等候AEP500，「新舟700」就唯有先使用軍用發動機「渦槳6D」來試飛和投產。但後者的缺點是，耗油量太高，大修周期太短，本身淨重又太高，經濟效益並不理想。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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